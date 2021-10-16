Суббота, 16 Октября 2021 17:20

АрмИнфо.В Армении за минувшие сутки было проведено 19 360 тестов, выявлено 1 863 новых случая заражения коронавирусом.

Согласно сообщению Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА, в общей сложности, на утро 16 октября в стране зарегистрировано 280 294 инфицированных коронавирусом. На лечении находится 20 161 пациент. Выздоровели 253 146 человек, скончались 5 754 пациентов (41 человек за прошедшие сутки). Еще 1 гражданин с коронавирусом скончался, по формулировке "из-за иных болезней". Общее число таких случаев - 1233. Таким образом, общее число смертей достигло 6 987.

В целом, в стране проведено 1 874 598 тестов с момента вспышки пандемии.