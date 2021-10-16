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 Суббота, 16 Октября 2021 17:15
Марианна Мкртчян

Давид Тоноян, обвиняемый в растрате в особо крупных размерах, останется под стражей

Давид Тоноян, обвиняемый в растрате в особо крупных размерах, останется под стражей

АрмИнфо.Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян,  обвиняемый в растрате в особо крупных размерах, останется под стражей.

Как рассказал журналистам адвокат Тонояна Сергей Овааннисян, апелляционный суд отклонил ходатайство защиты об его освобождении и отмене решения суда первой инстанции об избрании ареста в качестве меры пресечения.

При этом защита Тонояна заявила, что намерена обжаловать данное судебное решение в вышестоящей инстанции.

Напомним, что суд общей юрисдикции Еревана 30 сентября удовлетворил ходатайство следователя о применении ареста в качестве меры пресечения в отношении бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна сроком на два месяца. Тоноян вину не признает.

Тоноян был арестован в рамках расследуемого СНБ РА уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления должностными полномочиями и совершения служебных подлогов высокопоставленными должностными лицами МО и вооруженных сил РА в процессе поставок боеприпасов для нужд ВС. "В рамках вышеуказанного уголовного дела по подозрению в хищении в особо крупных размерах задержаны Давид Тоноян, занимавший пост министра обороны РА в 2018-2020 годах, а также директор организации-поставщика Давид Галстян. В тот же день оба были привлечены в качестве обвиняемых в хищении денег в особо крупных размерах - 2,277,323,840 драмов и фальсификации, совершении общественно опасных деяний, и представлены ходатайства в суд для избрания меры пресечения в виде ареста", - говорилось тогда в сообщении СНБ РА.


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