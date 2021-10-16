|Выполняйте платежи через Idram в онлайн магазинах, получите бесплатную доставку или кешбэк и примите участие в розыгрыше
|Банк ВТБ (Армения) объявляет о льготных условиях ипотечного кредитования для покупки недвижимости в жилом районе «Комитас Парк»
|Министр обороны Армении принял военного атташе Китая
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Президент Туркменистана принял участие на заседании Совета Государств Содружества Независимых Государств
|Азербайджанские ВС обстреляли село Ерасх Араратской области Армении
|Преступные посягательства азербайджанских ВС подпитываются политикой армянофобии, вражды, этнических чисток и геноцида, проводимой Баку - Омбудсмен
|Взгляд из Москвы: Ситуация в которой армян Карабаха защищают от этнической чистки лишь 2000 российских миротворцев не в интересах ни Армении, ни самой России
|Пашинян: Необходимо усилить механизмы расследования инцидентов и соблюдения режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе
|Сергей Лавров отметил интерес руководства Армении к проекту открытия русских школ в стране
|Алиев продолжает попытки самоутвердиться за счёт Армении, сотрясая воздух пустыми заявлениями
|ВС Азербайджана открыли огонь по санитарной машине Армии обороны Арцаха
|Прогноз: В случае конфронтации между Москвой и Анкарой Армения и Азербайджан окажутся в роли прокси
|В Гюмри начались работы по реконструкции <Парка дружбы>
|Пашинян назначил Васака Дарбиняна и Варужана Олкиняна членами Совета общественного вещателя Армении
|Участок в сердце Парижа будет носить имя Армении
|Сурен Амирян освобожден от должности зампредседателя Инспекционного органа здравоохранения и труда Армении
|В Армении сохраняются высокие темпы роста распространения коронавируса
|Оппозиционер: Политика азербайджанских провокаций продолжится на фоне молчания властей Армении
|АО Арцаха: Обстановка после инцидента спокойная - у армянской стороны нет ни позиционных, ни территориальных потерь
|Транспортное сотрудничество должно быть свободным от политизации – президент Туркменистана
|Армянские военнослужащие ранены в результате нападения азербайджанских ВС в Арцахе
|Посол Pеспублики Aрмения в Tуркменистане вручил копии своих верительных грамот
|Армен Григорян выразил беспокойство проникновением в регион международных террористов
|Армия обороны Арцаха опровергла информацию МО о перехвате беспилотника
|Большинство положений Трехстороннего заявления от 9 ноября успешно выполняется: МИД РФ
|Международный суд ООН в Гааге начал слушания в рамках иска Армении против Азербайджана
|Главы МИД Армении, России и Азербайджана обсудили карабахское урегулирование
|Россия поставила Армении новую партию вакцины <Спутник V>
|Глава Минздрава Армении не исключает сокращения частоты сдачи ПЦР-теста на COVID-19
|Посольство Германии в Армении сообщило о техническом сбое
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Путин: Санкции против стран ЕАЭС используются в качестве средств для подрыва законных правительств
|Мирзоян: Всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ внесет вклад в установление мира на Южном Кавказе
|СМИ: В Минске главы МИД РФ, Азербайджана и Армении проведут трёхстороннюю встречу
|В Баку вновь заявили о готовности к нормализации отношений с Ереваном
|ОДКБ: Достигнутых по Нагорному Карабаху договоренностей достаточно для окончательного политического урегулирования в регионе
|Прогноз: Ожидать скорого выхода Южного Кавказа из турбулентности не приходится
|Политолог: Турция, Израиль и Россия пытаются спасти Алиева от уголовной петли
|"Место рождения" в паспорте по собственному желанию: Правительство Армении меняет действующий порядок
|Анн Луйо: Франция поддерживает усилия сторон по обеспечению безопасности населения в регионе
|В Ереване состоялась премьера фильма "Карлен Нуриджанян" - в память создателю "Ваагна Драконоборца" и "Айка Наапета"
|Москва призвала Ереван и Баку как можно скорее устранить имеющиеся взаимные раздражители в гуманитарном поле
|Захарова: Нынешняя встреча духовных лидеров Армении, Азербайджан и России - еще один важный формат для преодоления проблем между Ереваном и Баку
|СНБ Армении будет передан участок пограничной территории в селе Чакатен Сюникской области для укрепления обороны
|В Минске проходит очередное заседание СМИД СНГ
|Число активных случаев коронавируса в Армении превысило 18 тысяч
|Гарегин Второй: Надеемся, власти Азербайджана откажутся от своих экспансионистских посягательств, которые могут привести к новой широкомасштабной войне
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Глава МИД Индии призвал предпринять практические, ощутимые шаги для продвижения армяно-индийских отношений
|Алиев обвинил новое руководство Ирана в сознательном неуважении к Азербайджану
|Минобороны Арцаха опровергает новость об обстреле азербайджанского автомобиля
|АКБА Банк первым в Армении запустил новую услугу по осуществлению международных переводов с карты на карту по телефонному номеру.
|Спикер парламента Армении привлек внимание главы МИД Индии на деструктивное поведение Пакистана в регионе
|Пашинян уволил генсека министерства юстиции РА
|Тегеран никогда не допустит размещения террористов и сил, провоцирующих войну вдоль линии границы: Генпрокурор
|Алиев решил указывать миротворцам кого пускать в Нагорный Карабах, а кого нет
|Генеральные прокуроры Ирана и Армении обсудили текущий статус реки Аракс
|Апелляционный суд в Ереване оставил мэра Гориса Аруша Арушаняна под стражей
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|Выполняйте платежи через Idram в онлайн магазинах, получите бесплатную доставку или кешбэк и примите участие в розыгрыше
|Банк ВТБ (Армения) объявляет о льготных условиях ипотечного кредитования для покупки недвижимости в жилом районе «Комитас Парк»
|Министр обороны Армении принял военного атташе Китая
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Президент Туркменистана принял участие на заседании Совета Государств Содружества Независимых Государств
|Азербайджанские ВС обстреляли село Ерасх Араратской области Армении
|Преступные посягательства азербайджанских ВС подпитываются политикой армянофобии, вражды, этнических чисток и геноцида, проводимой Баку - Омбудсмен
|Взгляд из Москвы: Ситуация в которой армян Карабаха защищают от этнической чистки лишь 2000 российских миротворцев не в интересах ни Армении, ни самой России
|Пашинян: Необходимо усилить механизмы расследования инцидентов и соблюдения режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе
|Сергей Лавров отметил интерес руководства Армении к проекту открытия русских школ в стране
|Алиев продолжает попытки самоутвердиться за счёт Армении, сотрясая воздух пустыми заявлениями
|ВС Азербайджана открыли огонь по санитарной машине Армии обороны Арцаха
|Прогноз: В случае конфронтации между Москвой и Анкарой Армения и Азербайджан окажутся в роли прокси
|В Гюмри начались работы по реконструкции <Парка дружбы>
|Пашинян назначил Васака Дарбиняна и Варужана Олкиняна членами Совета общественного вещателя Армении
|Участок в сердце Парижа будет носить имя Армении
|Сурен Амирян освобожден от должности зампредседателя Инспекционного органа здравоохранения и труда Армении
|В Армении сохраняются высокие темпы роста распространения коронавируса
|Оппозиционер: Политика азербайджанских провокаций продолжится на фоне молчания властей Армении
|АО Арцаха: Обстановка после инцидента спокойная - у армянской стороны нет ни позиционных, ни территориальных потерь
|Транспортное сотрудничество должно быть свободным от политизации – президент Туркменистана
|Армянские военнослужащие ранены в результате нападения азербайджанских ВС в Арцахе
|Посол Pеспублики Aрмения в Tуркменистане вручил копии своих верительных грамот
|Армен Григорян выразил беспокойство проникновением в регион международных террористов
|Армия обороны Арцаха опровергла информацию МО о перехвате беспилотника
|Большинство положений Трехстороннего заявления от 9 ноября успешно выполняется: МИД РФ
|Международный суд ООН в Гааге начал слушания в рамках иска Армении против Азербайджана
|Главы МИД Армении, России и Азербайджана обсудили карабахское урегулирование
|Россия поставила Армении новую партию вакцины <Спутник V>
|Глава Минздрава Армении не исключает сокращения частоты сдачи ПЦР-теста на COVID-19
|Посольство Германии в Армении сообщило о техническом сбое
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Путин: Санкции против стран ЕАЭС используются в качестве средств для подрыва законных правительств
|Мирзоян: Всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ внесет вклад в установление мира на Южном Кавказе
|СМИ: В Минске главы МИД РФ, Азербайджана и Армении проведут трёхстороннюю встречу
|В Баку вновь заявили о готовности к нормализации отношений с Ереваном
|ОДКБ: Достигнутых по Нагорному Карабаху договоренностей достаточно для окончательного политического урегулирования в регионе
|Прогноз: Ожидать скорого выхода Южного Кавказа из турбулентности не приходится
|Политолог: Турция, Израиль и Россия пытаются спасти Алиева от уголовной петли
|"Место рождения" в паспорте по собственному желанию: Правительство Армении меняет действующий порядок
|Анн Луйо: Франция поддерживает усилия сторон по обеспечению безопасности населения в регионе
|В Ереване состоялась премьера фильма "Карлен Нуриджанян" - в память создателю "Ваагна Драконоборца" и "Айка Наапета"
|Москва призвала Ереван и Баку как можно скорее устранить имеющиеся взаимные раздражители в гуманитарном поле
|Захарова: Нынешняя встреча духовных лидеров Армении, Азербайджан и России - еще один важный формат для преодоления проблем между Ереваном и Баку
|СНБ Армении будет передан участок пограничной территории в селе Чакатен Сюникской области для укрепления обороны
|В Минске проходит очередное заседание СМИД СНГ
|Число активных случаев коронавируса в Армении превысило 18 тысяч
|Гарегин Второй: Надеемся, власти Азербайджана откажутся от своих экспансионистских посягательств, которые могут привести к новой широкомасштабной войне
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Глава МИД Индии призвал предпринять практические, ощутимые шаги для продвижения армяно-индийских отношений
|Алиев обвинил новое руководство Ирана в сознательном неуважении к Азербайджану
|Минобороны Арцаха опровергает новость об обстреле азербайджанского автомобиля
|АКБА Банк первым в Армении запустил новую услугу по осуществлению международных переводов с карты на карту по телефонному номеру.
|Спикер парламента Армении привлек внимание главы МИД Индии на деструктивное поведение Пакистана в регионе
|Пашинян уволил генсека министерства юстиции РА
|Тегеран никогда не допустит размещения террористов и сил, провоцирующих войну вдоль линии границы: Генпрокурор
|Алиев решил указывать миротворцам кого пускать в Нагорный Карабах, а кого нет
|Генеральные прокуроры Ирана и Армении обсудили текущий статус реки Аракс
|Апелляционный суд в Ереване оставил мэра Гориса Аруша Арушаняна под стражей
|Эксперт: Коронавирус в Армении существенно "омолодился"
|Читать больше
|Взгляд из Москвы: Ситуация в которой армян Карабаха защищают от этнической чистки лишь 2000 российских миротворцев не в интересах ни Армении, ни самой России
|Прогноз: В случае конфронтации между Москвой и Анкарой Армения и Азербайджан окажутся в роли прокси
|Прогноз: Ожидать скорого выхода Южного Кавказа из турбулентности не приходится
|Политолог: Турция, Израиль и Россия пытаются спасти Алиева от уголовной петли
|Взгляд из Тбилиси: Грузия, Армения и Азербайджан не могут позволить себе роскоши оставаться в рамках логики последних 30 лет
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|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности