Суббота, 16 Октября 2021 09:25

АрмИнфо.Если любите платить через Idram делая покупки из онлайн магазинов, или же только собираетесь выполнить Ваш первый платеж, то эта новость Вас точно обрадует. В период с 14-го по 28-е октября этого года выполняйте платежи по Idram в онлайн магазинах и получите приятные сюрпризы в виде бесплатной доставки или кешбэка.

Итак, оплатив покупки через Idram, Вы получите бесплатную доставку для покупок из сайтов parma.am, buy.am, highline.am, dragongarden.am и dragongardenexpress.am. А кешбэк Вы можете получить, оплатив покупки через Idram на следующих сайтах:

на сайте foody.am – кешбэк в размере 10% от суммы покупок,

на nyamnyam.am - 20%

на foodfactory.am - 10%

4u.am - 10%

aygimarket.am - 10%

med911.am - 10%

pomodoro.am - 20%

Idram - не только самое выгодное из доступных сегодня платежных систем, но и самое удобное. Выполняя платежи по Idram – через приложение или же веб-версию, в отличие от других платежных систем, нет необходимости ввода данных банковской карты, не надо пользоваться и терминалами. Все выполняется в течение нескольких секунд: без необходимости заполнения имени пользователя и пароля, Вы просто выбираете на сайте опцию “оплатить по Idram”, сканируете QR-код через приложение или переходите прямо на вебсайт Idram-а, и все: платеж выполнен.

Более того, выполняя платежи на более чем 1000 драмов РА через приложение Idram&IDBank до 5-го ноября, Вы становитесь участником большого осеннего розыгрыша Idram и получаете возможность выиграть iPhone 13, Apple Watch или AirPods Pro. Ну а если оплатить через цифровую рассрочку Rocket Line, то можно утроить вероятность выигрыша, так как в этом случае Вы получаете сразу три купона розыгрыша.

Если Вы собираетесь в первый раз оплатить онлайн заказ по Idram, то следуйте за пошаговыми инструкциями. Оплатить через Idram можно в более чем 600 онлайн магазинах. Жизнь легче вместе с Idram…