Суббота, 16 Октября 2021 09:24

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) предлагает льготные условия для приобретения недвижимости в многофункциональном жилом комплексе «Комитас Парк» в административном районе Арабкир.

Банк начал прием заявок на ипотечные кредиты для покупки жилья напрямую от застройщика в рамках госпрограммы, предусмотренной для госслужащих, с возможностью возврата подоходного налога на покрытие процентов по ипотеке. Клиенты, получившие в результате проведенной жеребьёвки право на приобретение квартир в строящемся жилом комплексе «Комитас Парк», могут обратиться в Центр ипотечного кредитования или в любой филиал Банка ВТБ (Армения). Персональный менеджер организует весь процесс кредитования, обеспечив комплексное и комфортное обслуживание клиентов.

Для каждой квартиры жилого комплекса предусмотрено, как минимум, одно место для парковки в подземном паркинге, которое в рамках программы считается единой недвижимостью вместе с приобретенной квартирой и в рамках ипотечного кредитного договора также предполагает возврат подоходного налога на покрытие процентов по ипотеке.

Банк выдает кредит на покупку квартир в рамках госпрограммы по предоплате начиная всего от 10%, по годовой процентной ставке 10.3 - 12.6% (эффективная ставка 11.6% - 13.4%). Минимальная сумма по кредиту 1 млн., максимальная 200 млн. драмов РА, срок погашения от 3-х до 30-и лет. Банк осуществляет страхование приобретенного имущества и личное страхование заемщика на весь срок действия кредита.

Для получения кредита на ипотеку запрашивается минимальный пакет документов. Предварительное решение о кредитовании принимается в течение 1,5 рабочих дней.

Татевик Бадалян, директор Департамента по развитию розничного бизнеса ЗАО «Банк ВТБ (Армения)»: «Ипотека сегодня остается одним из популярных способов приобретения жилья в Армении, особенно в столице и в тех регионах страны, где жилье преимущественно дороже. Это позволяет нашим клиентам не откладывать покупку недвижимости и в ближайшее время решить квартирный вопрос. Мы на постоянной основе улучшаем условия ипотечного кредитования, развиваем продуктовую линейку, разрабатываем новые возможности по плодотворному сотрудничеству с ведущими строительными компаниями страны. После не простого 2020 года ипотечный рынок восстанавливается быстрее других сегментов потребительского кредитования, и Банк ВТБ (Армения), как один из лидеров этого сектора, также возобновил интенсивный рост ипотечного бизнеса: за 1-ые 3 квартала 2021 года наш ипотечный портфель вырос на 25%».

Получить более подробную информацию об условиях покупки недвижимости в кредит по госпрограмме в жилом комплексе «Комитас Парк» можно на официальном сайте Банка ВТБ (Армения) по ссылке https://www.vtb.am/am/credits/hip-ot-ek-komitas-park-bnakeli-t-aghamasowm-ansharzh-gowyk-i-dzerhk-berman-npatakov, в Центре ипотечного кредитования или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87, а также по ссылке https://statemultiapartment.am/.