Суббота, 16 Октября 2021 09:13

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 адреса на 2-ом переулке Арин Берда; жилые дома 9, 10, 12, 13 на улице Мара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве; собственные дома на улицах Авана 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 6-ой улице Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 жилые дома 2а, 2/7а на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 15, 17, 19 на улице Арзуманяна, 8 на улице Сисакяна, 38, 40а, 42 на улице Ленинградяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 51, 53 и собственные дома на улице Думана, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 52 и собственные дома на улице Кери, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 145-147/1, собственные дома на улице Саркавага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 188, 192, 196, 194 на улице Башинджагяна, 12, 14, 18 на улице Свачяна, 64, 68, 70, 72 на улице Оганова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10: 00-15:00 села Апага и Лусагюх полностью;

11: 00-17:00 село Арташар полностью,

в Котайкской области:

10։30-16։30 общины Аргел, Карашам, Техеник, садоводческие компании ''Сапфир'', ''Аргел'', ''Бжишкнер'', ''Наири'', ''Труд'', станции сотовых операторов ''Веон Армения'', ''ВиваСелл МТС'', ''Юком " и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично квартал “А” Джрвежа; частично села Гегашен, Гарни, Котайк, улицы Верин Птгни 1, 2, 3;

в Араратской области:

10: 00-14: 00 частично село Арарат;

10: 00-15: 00 частично село Овташат;

10: 00-12: 00 частично село Геташен;

10: 30-16: 00 частично улица Шаумяна города Арташат; частично село Неркин Двин;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично улицы Мясникяна, Вардадзора, Шаумяна, Теряна, Алавердяна, Камо, Еритасардакан, Еркрабаннери, Аршавира Меликяна, 26 Комисарнери, частично Джермукское шоссе и станции сотовых операторов ''Веон Армения'', ''ВиваСелл МТС'', ''Юком", телестанция (не являющаяся жильцом-абонентом) в городе Вайк; частично село Гладзор;

в Лорийской области:

10:00-16:00 село Негуц;

11:00-17:00 села Аревашох, Цатер, Мгарт и Ахеги;

в Тавушской области:

10:30-13:00 село Агарцин общины Дилижан.