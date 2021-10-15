Пятница, 15 Октября 2021 17:17

АрмИнфо.Новое заседание Совета глав государств СНГ состоится 14 октября 2022 года в столице Казахстана. Об этом, как передает ТАСС, сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев журналистам по итогам на заседания Совета глав государств СНГ 15 октября.

"Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет 14 октября следующего года в Нур-Султане", - сказал Лебедев.

При этом он не исключил, что до саммита в Нур-Султане могут состояться неформальные встречи глав государств СНГ. "Сегодня этому мешает пандемия, но мы все очень надеемся, что в конце концов мы сможем одолеть эту болезнь и снова вернемся к той ситуации, когда сможем встречаться в очном формате. Если такая возможность представится, то я глубоко убежден, последуют и неформальные встречи глав государств СНГ", - отметил председатель Исполкома СНГ.

Лебедев заявил, что заседание Совета глав государств в пятницу прошло успешно, и по итогам будет подготовлен план реализации предложений. "С большим удовлетворением могу сказать, что оно прошло успешно. Выступления были откровенные, концентрирующие свое внимание и на существующих проблемах, а еще важнее - на перспективах нашего взаимодействия. Прозвучало много идей, предложений. Мы внимательно изучим, проанализируем все эти предложения, подготовим соответствующий план по их реализации", - сказал он.

По словам Лебедева, было важно услышать мнение глав государств, как повысить эффективность СНГ. Он подчеркнул, что при этом ни один из лидеров не сказал, что "Содружество не нужно". "Несмотря на скептическое отношение, особенно в 90-е годы, к этой организации, она подтвердила свою востребованность и в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве, и в сохранении и углублении гуманитарного сотрудничества, и в решении многих проблем экономического характера",

- пояснил он. По его словам, это особенно чувствуется в последние годы в связи с пандемией и необходимостью нейтрализации последствий санкций, которые вводятся в отношении России, Белоруссии и других государств.

Председатель Исполкома обратил особое внимание на то, что лидеры стран Содружества высказались за его развитие. Он добавил, что Казахстан, к которому переходит председательство в СНГ, к концу года представит свою концепцию.

В 2022 году Казахстан примет председательство в СНГ. В этой связи сегодня президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении подтвердил твердый настрой на активную совместную работу для достижения общей цели, направленной на дальнейшую региональную консолидацию и прогресс в сотрудничестве на пространстве Содружества. "Хочу подчеркнуть, что высказанные мною предложения и другие приоритетные задачи будут включены в Концепцию председательства Казахстана в СНГ на предстоящий период", - отметил президент Касым-Жомарт Токаев.