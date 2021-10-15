Пятница, 15 Октября 2021 10:47

АрмИнфо.Причинно-следственная связь азербайджанской провокации в Арцахе для многих непонятна или необъяснима, поскольку не представляется полная информация. Такого мнения придерживается депутат от фракции <Честь имею> Тигран Абраамян.

По его словам речь идёт не только об инцидентах последних дней. Абраамян констатировал, что в поствоенный период Азербайджан на постоянной основе прибегал к различным провокациям, часть из которых не афишировалась. <Безусловно, российские миротворческие силы сдерживают дальнейшую эскалацию ситуации, но от этого азербайджанская агрессия не убавляется и на различных участках по разному проявляется.

Самое опасное в том, что политика азербайджанских провокаций продолжится и это будет происходить на фоне молчания властей Армении, безразличия и в условиях избегания ответсвенности в отношении Арцаха>, - отметил он. Отметим, что накануне, в результате азербайджанской провокации ранения получили шесть военнослужащих Армии оборон.