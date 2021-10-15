Пятница, 15 Октября 2021 09:07

АрмИнфо.Президент Гурбангулы Бердымухамедов призвал в четверг мировое сообщество к разработке Специальной межрегиональной программы ООН по развитию транспорта, предложение о которой ранее выдвинул Туркменистан.

В условиях пандемии особо уязвимыми оказались развивающиеся страны, не имеющие прямого выхода к Мировому океану, именно на них сильнее всего повлияли ограничения в транспортном сообщении, и им сложнее других выходить на посткризисный уровень, сказал туркменский лидер на второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту, которая открылась в Пекине.

«Мировому сообществу в лице ООН, международных институтов нужно оказать содействие и поддержку этой категории государств, в том числе в преодолении спада и системной реинтеграции в мировые транспортные процессы», - заявил президент Туркменистана, выступая на форуме по видеосвязи.

Бердымухамедов пригласил страны и партнерские организации принять участие в Международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которую Туркменистан организует у себя совместно с ООН в апреле 2022 года.

Туркменский лидер предложил начать обсуждение на платформе ООН вместе с глобальными стратегиями транспортного взаимодействия вопросов гармонизации правил, упрощения таможенных и миграционных процедур и других важных аспектов сотрудничества в сфере транспорта.

«Формы такого сближения, их географическая конфигурация, скорость и модальности могут быть разными. Главное – чтобы они способствовали эффективному партнерству, глобальным планам устойчивого развития, и были бы свободны от политизации», - подчеркнул Бердымухамедов.

Он напомнил, что ГА ООН по инициативе Туркменистана приняла 29 июля 2021 года резолюцию об укреплении связей между всеми видами транспорта для обеспечения стабильных и надежных международных перевозок в целях устойчивого развития в период и после пандемии коронавируса.

Подтверждая приверженность Туркменистан целям транспортного взаимодействия, Гурбангулы Бердымухамедов заявил о готовности страны к тесному конструктивному сотрудничеству.

Президент Туркменистана принял дистанционное участие во второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Конференция, которая проходит с 14 по 16 октября в Пекине, собрала ключевые заинтересованные стороны из правительств, системы ООН и других международных организаций, частного сектора и гражданского общества для обсуждения комплексного и сквозного характера устойчивого транспорта, его мультипликационной роли в поддержке достижения Повестки дня на период до 2030 года.

Первая Глобальная конференция по устойчивому транспорту под эгидой ООН проходила в Ашхабаде в ноябре 2016 года, и именно тогда были заложены новые подходы к расширению транспортного сотрудничества.