Пятница, 15 Октября 2021 00:09

АрмИнфо. Армия обороны Арцаха сообщает, что вечером 14 октября ВС Азербайджана открыли огонь по боевому посту, дислоцированному на восточном направлении Республики Арцах. В результате обстрела шесть военнослужащих получили огнестрельные ранения.

«Об инциденте незамедлительно было проинформировано командование российским миротворческим контингентом", - отмечается в сообщении. Министерство обороны заявляет, что продолжает быть приверженным режиму прекращения огня и призывает азербайджанскую сторону воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в зоне конфликта.

Немногим ранее Омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил, что шесть армянских военнослужащих ранены в результате нападения азербайджанских вооруженных сил в Арцахе, двое из них в критическом состоянии. «Речь идет об общине Нор Шен Арцаха, в непосредственной близости от которой расположены позиции вооруженных сил Азербайджана. Выстрелы были произведены в направлении еще нескольких населенных пунктов на юге Арцаха», - на своей странице в Facebook написал Защитник прав человека Армении Арман Татоян. «Недавно я разговаривал с правозащитником Арцаха Гегамом Степаняном, который сейчас находится в военном госпитале, мы обсудили детали.

Это прямой результат геноцидальной, фашистской политики властей Азербайджана. Присутствие азербайджанских вооруженных сил в окрестностях армянских населенных пунктов является серьезной угрозой безопасности и спокойствию людей, нарушением их права на жизнь.

Учитывая, что позиции Армии обороны Арцаха в непосредственной близости от Нор Шена и других общин защищают жизнь и безопасность мирных жителей, очевидно, что вооруженные силы Азербайджана несут прямую ответственность за свои преступные действия и нанесения вреда здоровью раненых солдат, отмети Татоян.