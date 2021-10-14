Четверг, 14 Октября 2021 22:05

АрмИнфо.14 октября 2021 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Туркменистане Рубеном Харазяном.

Стороны обсудили вопросы по укреплению двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также отметили необходимость организаций двусторонних встреч на различных уровнях.

В ходе встречи Посол Республики Армения вручил копии своих верительных грамот. Поздравив Посла с назначением на эту ответственную должность, министр пожелал ему успехов на новом поприще.

В свою очередь, Посол Республики Армения в Туркменистане заверил, что, со своей стороны, будет всемерно содействовать укреплению двусторонних отношений по различным направлениям взаимодействия.