Четверг, 14 Октября 2021 18:47

АрмИнфо. В столице Беларуси Минске 14 октября по инициативе российской стороны состоялась встреча министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РА.

"Главы МИД обсудили проблемы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом, в том числе ход реализации трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян высоко оценил посреднические усилия России, направленные на прекращение огня, и в контексте обеспечения безопасности армян Арцаха подчеркнул важность присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Вместе с тем, Мирзоян обратил внимание сторон на то, что некоторые положения заявления от 9 ноября до сих пор не реализованы, и в этом контексте подчеркнул необходимость немедленной и безоговорочной репатриации армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.

Коснувшись состоявшейся в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ встречи, Мирзоян еще раз подтвердил, что всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно осуществляться в рамках формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ на основе известных сторонам принципов и элементов.