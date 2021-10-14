Четверг, 14 Октября 2021 18:41

АрмИнфо. Российская Федерация продолжает оказывать Армении помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба посольства РФ в РА, 14 октября с.г. в рамках договоренностей между главами оборонных ведомств России и Армении транспортным самолетом ВКС России в Республику была доставлена партия вакцины <Спутник V> в количестве 50 тыс. доз.

Отметим, что за прошедшие сутки в Армении провели 12 522 теста на коронавирус , из коих было выявлено 1 589 случаев заражения (12,7%), при этом выздоровело 754 человека, скончалось - 29, фактическое лечение получает 18 430 пациентов.

В общей сложности в Армении провели 1 839 622 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 276 666 граждан (15%), при этом выздоровело 251 330 человек (90,8%), количество летальных исходов достигло 5 675 (2%).