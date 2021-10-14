Четверг, 14 Октября 2021 18:40

АрмИнфо.Глава армянского Минздрава Анаит Аванесян не исключает сокращения частоты сдачи ПЦР-теста на COVID-19.

"По данным на 13 октября, было проведено 12 тысяч тестов, 1589 из них - положительные. Это значит, что наши фильтры работают, и лица с положительным результатом будут сидеть дома, не будут ходить на работу и заражать коллег", - написала Аванесян на своей странице в соцсети фейсбук.

Как отметила министр для того, чтобы сделать этот механизм более действенным, группа экспертов Минздрава в настоящее время работает над вопросом сокращения частоты тестирования.

Напомним, что ранее Минздрав Армении внес поправки в требования соблюдение противоэпидемиологических норм, которые должны были вступить в силу с 1 октября и коснутся сотрудников ряда сфер. В частности, согласно решению 65 N министра здравоохранения, с 1 октября работники обязаны каждые 14 дней представлять работодателю отрицательный результат ПЦР-теста. Сертификат о тестировании должен быть получен не позднее 72 часов, тест проводится за счет сотрудника. Ограничения не касаются лиц, которые прошли полный курс вакцинации, или получили одну дозу препарата и ждут вторую дозу, беременных и тех, у кого есть временное или постоянное противопоказание к прививке. 30 сентября Минюст Армении распространил заявление, в котором говорилось, что перенесен срок обязательного предоставления результатов ПЦР- тестов на коронавирус сотрудников ряда сфер с 1-го на 14-е октября.

Правительство Армении также инициировало законодательные изменения в ТК РА и законе РА "О гражданской службе" с тем, чтобы на законных основаниях работодатель мог уволить сотрудника при его отказе от вакцинации или предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 при явке на работу. Изменениями в ТК работодателю разрешается также не выплачивать зарплату до предоставления требуемой документации, а срок отсутствия сотрудника - неисполнение должностных (служебных) обязанностей более 30 дней подряд или более 50 дней за последние двенадцать месяцев, в таком случае, не будет засчитан в трудовой стаж работника.

Днем ранее - 7 октября, Минздрав заявил, что, возможно уже с декабря с.г. лечение коронавируса у граждан Армении, не прошедших вакцинацию, в ближайшем будущем станет платным. Как пояснила пресс-секретарь министра здравоохранения республики Рипсиме Хачатрян, вопрос уже обсуждается в министерстве. "Речь идет о довольно дорогостоящем лечении. Лечение гражданам обойдется в 800 тысяч драмов (порядка $1,7 тыс.)",- отметила она.