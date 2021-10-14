Четверг, 14 Октября 2021 18:20

АрмИнфо. Посольство Германии в Армении сообщило о техническом сбое, в результате которого были утеряны данные о регистрации на национальной визовой платформе.

В сообщении посольства ФРГ в РА, в частности говорится: <К сожалению, из-за технического сбоя многие записи в списках очередей на выдачу национальных виз в посольстве Германии были удалены. Если вы зарегистрировались в каком-либо из списков очередей 11.10.2021. или еще раньше и не получили договоренность (день, час), значит ваша регистрация, к сожалению, удалена. Посольство приносит извинения за причиненные неудобства. Пожалуйста, перерегистрируйтесь в соответствующем списке. Спасибо, за понимание>.