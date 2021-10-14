Четверг, 14 Октября 2021 18:08

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 средняя школа имени Дж. Киракосяна, "Высшая школа национальной безопасности”, жилые дома 15 на улице Ханджяна, 15 на улице Вардананца, 4, 6 на переходе Вардананца "Высшая школа национальной безопасности; собственные дома на улицах Авана 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 6-ой улице Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 4/5 на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15։00 жилые дома 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 на 6-ой улице Вардананца;

11։00-17։00 жилые дома 51, 53 и собственные дома на улице Думана, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 58 и собственные дома на улице Кери, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 145-147/1 и собственные дома на улице Саркавага, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 1/1а, 2, 2/1а, 3, 3/1 в кв. “Аэрация”, общежитие N7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 188, 192, 196, 194 на улице Башинджагяна, жилые дома 12, 14, 18 на улице Свачяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10:00-16:00 село Джрвеж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-16։30 село Дзорахбюр и цех “Арташи”, воинксая часть Дзорахбюра, ресторанный комплекс ''Циранени " и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), парники “Г. Торгомян” и “Маваэксим”; улицы Сафаряна, Ара-Гехецик, Нор Тах, Нар-Доса, Казарян, частично улица Паруйра Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11:00-14:00 улицы 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 в общине Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично села Дзорахбюр, Гегашен, Балаовит, Неркин Птгни; частично квартал “Маяк” в Джрвеже; частично село Гарни;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Айанист и Овташат;

10:30-16:00 частично улицы Маркса, С.Акобяна, Г. Товмасяна в городе Арташат; частично село Востан;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-15:30 частично село Гндеваз;

10:00-16:00 частично улицы Теряна, Алавердяна, прилегающая к строительному офису территория и абонент (не являющийся жильцом) "Телестанция" в городе Вайк;

в Лорийской области:

11:00-17:00 Энергетические площадки в городе Ванадзор; села Гугарк, Памбак, Караберд, коттеджи Гугарка и участок Кехфала;

в Тавушской области:

11:00-14:00 частично Тбилисское шоссе, улица Парз Лич, улица Арохчаранаин в городе Дилижан; село Техут;

в Ширакской области:

11:00-14:00 села Паник, Меграшен, Геганист, Гором, Нор Кянк, Вардакар, Лусакерт, Спандарян, Анушаван и Овташен в Артикском регионе;

в Сюникской области:

11:00-15:00 улицы Мясникяна, Адонца, Сисакана, А.Манукяна и адреса на переулке Адонца в городе Сисиан.