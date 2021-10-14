Четверг, 14 Октября 2021 16:35

АрмИнфо. Срок выдачи общегражданских паспортов старого образца продлен еще на год. Такое решение приняло правительство Армении на сегодняшнем заседании. Помимо этого, правительство разрешило гражданам РА самим решать, оставлять ли без отметки графу "место рождения".

Как говорится в справке-обосновании к поправкам в законы "О паспорте гражданина РА" и "Об идентификационных картах", 1 января 2017 года истек срок контракта, подписанного с польской компанией PWPW, которая поставляет бланки паспортов РА и обслуживает систему идентификационных карт. В связи с этим было решено снова продлить срок выдачи старых паспортов до 31 декабря 2022 года, вместо установленного ранее срока до 1 января 2022 года. Представленным законопроектом предлагается также отказаться от требования об изъятии паспорта в связи с истечением срока его действия, поскольку "истечение срока действия паспорта не может быть препятствием ни для физического лица, ни для государства".

Следующая поправка касается заполнения графы "место рождения" в паспорте. Так, в настоящее время в паспорте гражданина РА (идентификационной карте) в графе "место рождения" указывается государство, на территории которого родился гражданин. Такой подход, как считают авторы законопроекта, вызывает проблемы в тех случаях, когда местом рождения гражданина является государство, не признанное Республикой Армения, или международно спорная территория. Этот вопрос был обсужден с Министерством иностранных дел Армении, согласно заключению которого в большинстве развитых стран мира в паспортах в качестве места рождения не всегда указывается государство, часто город, регион или поселок, где гражданин родился. В результате было предложено внести соответствующие изменения в законодательство РА, дающие гражданину возможность по собственному желанию указывать место своего рождения.

В законопроекте предлагаются также ряд других регулировок для особых случаев.