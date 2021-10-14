Четверг, 14 Октября 2021 13:33

АрмИнфо.В Армении сняли фильм, посвященный армянскому скульптору Карлену Нуриджаняну. В нем представлены заслуги скульптора и его вклад в армянскую культуру.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, премьера документального фильма "Карлен Нуриджанян" состоялась 13 октября в кинотеатре "Москва". Продюсером выступил Петрос Лагесян, идея принадлежит племяннику Нуриджаняна - Ара Адамяну. Миссия Карлена Нуриджаняна - передать героическую историю армянского народа будущим поколениям? Скульптор создал монументы "Ваагн Драконоборец" (1968), "Айк Наапет" (1970), "Торк Ангех" (1982) и другие произведения искусства, вобравшие в себя всю мощь нашей Родины.

Когда читаешь легенды о героях прошлого, невольно появляются образы Айка или Ваагна, созданные Нуриджаняном. Но его имя так и не обрело известность в Армении и за рубежом, хотя скульптуры Нуриджаняна стали символами многих армянских организаций.

Народный артист Армении Левон Токмаджян, президент Союза художников Армении Сурен Сафарян, солист, заслуженный артист Армянской ССР Рашид Карапетян, скульптор Нерсес Чархчян, художник, скульптор, директор галереи Алаверди Рафаэль Джавахян, искусствовед Армен Арустамян, художник Тигран Цитогдзян, виолончелист, заслуженный артист Армении Нарек Ахназарян, племянник Нуриджаняна Ара Адамян представляют сложный путь скульптора, рассказывают о невоплотившихся планах, отдельно отмечая "Аллею Легенд".

"Нашей целью было не только отдать дань уважения скульптору через кино, но и сделать его имя более узнаваемым. Нуриджанян неизвестен многим, но скульптор имел огромное влияние и вклад в развитие армянской культуры: его работы - сокровище нашей страны", - отмечают авторы фильма.

Показ фильма открыло выступление заслуженного артиста Армении Нарека Ахназаряна. Большая скульптура работы Карлена Нуриджаняна, посвященная Мовсесу Хоренаци, исчезла, и авторы фильма призывают всех, кто владеет информацией о монументе, связаться с ними. Создатели фильма надеются вернуть этот уникальный памятник.