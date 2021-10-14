Четверг, 14 Октября 2021 12:35

АрмИнфо.Нынешняя встреча духовных лидеров Армении, Азербайджан и России - еще один важный формат для преодоления проблем и создания атмосферы доверия и диалога между Ереваном и Баку. Об этом 14 октября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на просьбу дать оценку встрече духовных лидеров РФ, Армении и Азербайджана.

Она обратила внимание, что нынешняя встреча духовных лидеров Армении, Азербайджан и России не первая. "Как вы знаете, контакты между духовными лидерами поддерживаются на протяжении десятилетий, и отличаются доверительностью. По крайней мере, это следует из оценок, которые они дают. Мы видим, что это, безусловно, уникальный формат и без сомнения он способствует углублению взаимопонимания между сторонами и продвижения межконфессионального диалога.

Мы исходим из того, что состоявшаяся в Москве 13 октября встреча послужит нормализации армяно-азербайджанских отношений и оздоровлению общей обстановки в Закавказье, включая доверия, решения насущных гуманитарных задач, и конечно же сохранению объектов культурно-религиозного наследия. Еще один важный формат для преодоления проблем и создания атмосферы доверия и диалога", - отметила Захарова.

Отметим, что накануне в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II. По итогам встречи Святейший Патриарх Кирилл зачитал заявление.

"Мы убеждены, что наши религии обладают уникальным миротворческим потенциалом, особенно в такой тонкой и чувствительной сфере, как межэтнические отношения. Сколь бы сложными ни были на данном этапе армяно-азербайджанские отношения, мы считаем, что именно вера в Бога и любовь могут помочь уврачеванию ран, нанесенных многолетним трагическим противостоянием. Это очень трудный путь, он требует духовной мудрости и прозорливости.

Кавказ всегда славился огромным многообразием народов, языков и культур. Для азербайджанского и армянского народов не существует иного будущего, кроме совместного проживания. Сегодня особенно важно восстановить доверие людей друг к другу, вновь научиться воспринимать соседа с уважением и готовностью к взаимопомощи.

Залог такого обращения - уважение к религиозным святыням, историческим памятникам и кладбищам, уважение к религиозным чувствам людей иной веры, бережное сохранение памяти об усопших. Религиозные лидеры призваны использовать свой авторитет, чтобы созидать и поддерживать атмосферу добрососедства между религиями и народами.

Призываем прояснить судьбу без вести пропавших, способствовать процессу освобождения военнопленных и недопущению несанкционированного применения оружия, несущего угрозу жизни мирных граждан.

Необходимо в будущем всеми силами стремиться избегать языка ненависти, воздерживаться от призывов к военным действиям в зоне конфликта. Призываем молодежь не поддаваться духу агрессии и радикализма, искать прежде всего мира.

Религиозные лидеры готовы содействовать примирению народов Азербайджана и Армении ради блага и процветания нынешнего и будущих поколений.

Русская Православная Церковь со своей стороны молится о примирении двух близких ей народов и готова и впредь всемерно содействовать тому, чтобы на Южном Кавказе воцарился прочный и справедливый мир", - отметил Кирилл в заявлении.