Четверг, 14 Октября 2021 11:28

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении провели 12 522 теста на коронавирус , из коих было выявлено 1 589 случаев заражения (12,7%), при этом выздоровело 754 человека, скончалось - 29.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 14 октября фактическое лечение получает 18 430 пациентов.

В общей сложности в Армении провели 1 839 622 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 276 666 граждан (15%), при этом

выздоровело 251 330 человек (90,8%), количество летальных исходов достигло 5 675 (2%).