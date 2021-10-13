Среда, 13 Октября 2021 22:12

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 адреса на 2-ом переулке Арин Берда, собственные дома 18-65 на улице Торомонян, собственные дома 1-52 на улице Крылова, собственные дома 9-76 на улице Сасунци Давида; собственные дома на улицах Авана 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 6-ой улице Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 улицы Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улица Эминеского, проспект Мясникяна, собственные дома на улице Бусабанакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 7/1, 7/2 на 2-ой улице Верин Шенгавита, жилые дома 1, 4, 6 на улице Шевченко, жилые дома 4, 6, 8 на улице Ехбайрутян, собственнеы дома на улице Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Арарат”, компания “Авти-мото сирохнер”, ЗАО “Мик Метал”, ОАО “Тарон”;

в Армавирской области:

10։00-15։00 села Апага и Лусагюх полностью;

11:00-17:00 села Ленуги, Айгеван, Ушакерт, Аракс, Нор Амасия и Налбандян;

в Аагацотнской области:

11:00-14:00 улицы Тиграна Меца, Алека Манукяна, Туманяна, Вардгеса Петросяна, Сисакяна, Арцаха, Грибоедова, Гапанцяна полностью, Эчмиадзинское шоссе в городе Аштарак;

в Котайкской области:

10:30-17։00 частично село Ариндж;

10:00-16:30 улицы Сафарян, Ара-Гехецик, Нор Тах, Нар-Доса, Казарян, частично улица Паруйра Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-17։00 частично села Дзорахбюр, Гегашен, Балаовит, Неркин Птгни; частично квартал “Маяк” в Джрвеже; частично село Гарни;

12:00-16:30 села Зовк, Дзорахбюр, Гегашен, частные дома Джврежа и Дзорахбюра, ГЭС “7 Ахбюрнер”;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Айнтап;

10:00-16:00 частично села Гетапня и Аралез;

10:30-14:00 частично село Мхчян;

10:30-16:00 частично улица Нерсисяна в городе Арташат;

13:00-15:00 частично село Овташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-15:00 частично село Гндеваз;

11:00-15:00 частично село Гладзор;

в Ширакской области:

10:30-16:30 улица Комсомолнери, бывшая территория компании “Уралсибстрой”, Гюмрийский филиал Экономического университета и прилегающие территории в городе Гюмри.