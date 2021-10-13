Среда, 13 Октября 2021 22:02

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 13 октября принял министра иностранных дел Индии Субраманиама Джайшанкара.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, приветствуя членов делегации, Пашинян отметил, что Армения всегда придавала особое значение хорошим отношениям с Индией.

По его словам, Армения имеет четкие представления возможного сотрудничества - есть конкретные идеи, предложения, вокруг которых следует сотрудничать.

Глава МИД Индии, в свою очередь, подчеркнул хороший настрой, историю взаимоотношений. "Но мы должны предпринять практические, ощутимые шаги для продвижения наших отношений",- сказал Джайшанкар.

Собеседники отметили наличие политического диалога Армения-Индия на высоком уровне, подчеркнув необходимость сфокусироваться на экономические программы, учитывая наличие большого неиспользованного экономического потенциала. Глава МИД Индии предложил организовать бизнес-форум или отправить бизнес-миссию в Армению. Премьер-министр Пашинян приветствовал эту идею, посчитав это взаимовыгодной возможностью на месте ознакомиться с инвестиционными возможностями Армении и активизировать армяно-индийские деловые связи. Достигнута договоренность предпринять конкретные шаги.

В завершение встречи министр иностранных дел Индии выразил уверенность, что его визит положит начало новому интенсивному армяно-индийскому партнерству.