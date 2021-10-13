Среда, 13 Октября 2021 21:59

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил новое руководство Ирана в сознательном неуважении к его стране. В интервью итальянской газете La Repubblica заявил глава Азербайджана заявил, что обвинения о размещении израильских объектов на освобожденных землях лишены оснований.

В интервью он заявил, что причина обострения отношений с Ираном в том, что эта страна осуществляет незаконную перевозку товаров в Карабах. <Это неприемлемо. Наш месседж был прост - остановите это!>,

- сказал Алиев. По его словам, это не было обнародовано, а сказано по- дружески. <Мы расценили это, как сознательное неуважение. После чего были приняты другие законные меры, что привело к угрозам из соседней страны, а у наших границ начались военные учения>, - сказал Алиев.

Он посетовал на новое руководство Ирана, заявив, что новое правительство Ирана провалило внешнюю политику, напомнив, что с прежним правительством Ирана отношения были очень хорошими. С правительством Рухани были подписаны и реализованы многочисленные соглашения в области энергетики, транспорта, культурного развития, безопасности. Наши отношения превратились в символ дружбы и добрососедства, сказал Алиев. <Когда же к власти пришло новое правительство, то мы попросили прекратить незаконную деятельность иранских бизнесменов в Карабахе. Что произошло в ответ - видят все>,- заключил он