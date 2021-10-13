Среда, 13 Октября 2021 19:06

АрмИнфо. Распространенная Министерством обороны Азербайджана <новость>, согласно которой 13 октября около 14:00 военнослужащие Армии обороны Арцаха якобы открыли огонь по автомобилю азербайджанской военной полиции, сопровождавшему колонну с <невоенными грузами> и повредил его.

<Это дезинформация, цель которой не только создать искусственную напряженность в регионе, но и затмить важность российской миротворческой миссии. Подразделения Армии обороны Арцаха по-прежнему полностью привержены режиму прекращения огня>, - говорится в сообщении Минобороны Арцаха.