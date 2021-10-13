Среда, 13 Октября 2021 18:32

АрмИнфо. АКБА Банк первым в Армении запустил новую услугу по осуществлению международных переводов с карты на карту по телефонному номеру. Благодаря новой услуге теперь можно переводить деньги за границу в режиме 24/7, а также получать их. Чтобы воспользоваться услугой достаточно иметь карту acba digital, Visa или Mastercard, выпущенную банком ACBA.

Чтобы осуществить перевод, вам необходимо выбрать опцию «Card to Card» в разделе «Transfer» acba digital, затем нажать кнопку «Visa Transfers», выбрать опцию «Phone Number», ввести номер телефона получателя и подтвердить перевод.

Ознакомиться с деталями предлагаемой услуги вы можете по следующей ссылке.

Список стран, в которых можно совершать и получать переводы с карты на карту с помощью новой услуги, представлен здесь.