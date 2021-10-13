Среда, 13 Октября 2021 16:54

АрмИнфо.Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на встрече с делегацией во главе с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром выразил убеждение, что этот визит придаст новый импульс дружественным отношениям между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, Симонян отметил, что Армения заинтересована в углублении сотрудничества с Индией в различных сферах и готова приложить необходимые усилия для реализации взаимовыгодных программ и наметить новые перспективные направления двустороннего сотрудничества.

По словам главы законодательного органа, одним из важных звеньев во взаимоотношениях двух стран является межпарламентское сотрудничество, которое всегда находилось на высоком уровне. Группу дружбы Армения-Индия, которая будет сформирована в ближайшее время, возглавит вице-спикер НС Акоп Аршакян, что по словам главы парламента, в свою очередь, свидетельствует о важности армяно­индийских дружественных отношений.

Ален Симонян высоко оценил беспристрастную позицию Индии по нагорно­карабахскому конфликту, в которой содержится призыв воздержаться от боевых действий и урегулировать вопрос в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Говоря о региональной безопасности, председатель НС высоко оценил принципиальное заявление МИД Индии о ситуации, созданной в результате вторжения вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения. Глава армянского парламента также коснулся деструктивного поведения Пакистана в нашем регионе. Он осудил визит главы пакистанского парламента на оккупированные территории Арцаха, в частности, в Шуши.

Стороны охарактеризовали армяно-индийские отношения как дружественные, выразив уверенность, что визит делегации еще больше укрепит связи, направленные на прогресс и развитие.

По словам министра иностранных дел Индии, две страны являются носителями общих демократических ценностей, а исторически сложившиеся двусторонние отношения крепки.

Касаясь урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что его страна видит решение конфликта путем мирных переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.