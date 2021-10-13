Напомним, что Галстян был назначен Генеральным секретарем Министерства юстиции Республики Армения постановлением премьер-министра РА от 23 апреля 2020 года. До этого выпускник финансовый факультет Армянского Государственного экономического университета, член совета старейшин Еревана от фракции ??Мой шаг?? успел поработать старшим консультантом "ПрайсуотерхаусКуперс Люксембург" (2019 г.), в 2019-2020 гг. -помощником вице-премьера Тиграна Авиняна. В 2020 г. был назначен советником обособленного структурного подразделения в Минюсте РА.

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