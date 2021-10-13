Среда, 13 Октября 2021 16:23

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил удовлетворенность деятельностью российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Так, в интервью итальянскому изданию "La Repubblica", которые приводят азербайджанские СМИ, он отметил, что в Азербайджане в целом удовлетворены деятельностью в зоне конфликта, и почти за год их пребывания не было зафиксировано серьезных инцидентов, за исключением нескольких незначительных инцидентов. При этом он умолчал, что инциденты эти - в целом провокации азербайджанской стороны, направленные на подрыв российской миротворческой операции. Одним из последних стало убийство азербайджанским снайпером мирного жителя в Матагисе, при выполнении сельскохозяйственных работ.

Вместе с этим, Алиев решил, что имеет права указывать миротворцам, кого им пускать в Нагорный Карабах, а кого нет и с разрешения кого.

В этом ключе он выразил надежду, что российская сторона "воспрепятствует незаконному проникновению" иностранных граждан в Нагорный Карабах. "В частности, есть вопрос об иностранцах, которые должны получать разрешение Азербайджана на посещение азербайджанских территорий, находящихся в зоне ответственности российских миротворцев", - сказал Ильхам Алиев, при этом не указав, где же прописано, что они должны получать разрешение у азербайджанской стороны, если консульство Арцаха им разрешило въезд в страну.

"Мы информировали об этом российские власти, Минобороны России, чтобы подобным фактам был положен конец. Эти и некоторые другие вопросы требуют решения. Однако, сейчас мы в целом довольны работой миротворцев", - подчеркнул Алиев.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.