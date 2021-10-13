Среда, 13 Октября 2021 15:13

АрмИнфо.Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Мгера Аргаманяна отклонил жалобу на решение суда первой инстанции, отказавшего в удовлетворении ходатайства об освобождении главы общины Горис Аруша Арушаняна под залог.

Арестованный мэр Гориса Аруш Арушанян примет участие в выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут 17 октября. Арушанян примет участие в выборах в составе блока партий "Возрождающаяся Армения" и "Национальная повестка". Блок будет называться его именем "Аруш Арушанян". Как заявили его адвокаты, арест не является правовым препятствием для участия в выборах.

Раннее в суде первой инстанции адвокаты ходатайствовали об его освобождении, поскольку таким образом, в том числе, нарушается право Арушаняна избирать и быть избранным".

Напомним, мэру Гориса Арушу Арушаняну, который был включен в избирательный список блока "Айастан", возглавляемого 2-м президентом РА Робертом Кочаряном, предъявлено обвинение по п.2 ч.4 статьи 35-154.2, п.4 ч.2 статьи 38-149 и ч.3 статьи 38- 154.2. Ранее ССС сообщила, что Арушанян за несколько дней до внеочередных выборов встречался с руководителем общины Караундж Лусине Аветян и предложил материальную помощь тем избирателям, которые пообещают проголосовать за блок. Л.А. отказалась, планируемое преступление не было доведено до конца по не зависящим от Арушаняна обстоятельствам.

Сообщалось, что 28 апреля Л.А. по требованию Арушаняна организовала встречу с жителями, просившими помощи для решения своих проблем. Затем мэрией Гориса было перечислено 100.000 - 220.000 драмов. Арушаняну инкриминируется препятствование свободному волеизъявлению граждан, использование служебной зависимости для голосования в пользу упомянутого блока. Так, он поручил Л.А. возглавить предвыборный штаб в Караундже и объединить ресурсы для агитации в пользу блока <Армения>. Воспользовавшись уязвимым положением избирателей, Л.А. принудила их проголосовать в пользу блока. 15 июля с.г. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) поддержала ходатайства прокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении главы общины Гориса и о согласии на лишение его свободы.