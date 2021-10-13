Среда, 13 Октября 2021 15:08

АрмИнфо.Коронавирус в Армении "омолодился". Об этом в ходе пресс-конференции 13 октября сообщила начальник отделения инфекционных и неинфекционных заболеваний и эпидемиологии Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении Ромелла Абовян.

Она пояснила, что на сегодняшний день коронавирус более нацелен на людей, возрастная группа которых колеблется от 30 до 50 лет. Более того, в разы выросло число заболеваний среди детей. Эксперт напомнила также, что в Армении наиболее распространенным является штамм "дельта". У последнего, по ее словам, высокие темпы заражения. Если ранее, человек с коронавирусом мог заразить 3 человек, с штаммом "дельта" этот показатель составляет 7-8 человек. В этой связи было отмечено, что в сравнении с прошедшими 14 днями, рост заражения коронавирусной инфекцией в стране составляет 50%. Свидетельством представленной динамики, как отметила Абовян, является показатель репродуктивности вируса, который превышает 1%.

"Ситуация с коронавирусом вызывает беспокойство. Во всех областях страны зарегистрированы высокие темпы распространения вируса. Медучреждения сверх загружены, коечный фонд исчерпан", - добавила представитель Минздрава.

В этой связи специалист выразила крайнее беспокойство тем, что есть вероятность того, что Армения из "красной зоны" ЕС перейдет в "в темно-красную" с очень высоким уровнем распространения коронавируса.

Помимо законодательных регулирований, которые вступят в силу с 14 октября (о вакцинации сотрудников или предоставлении ПЦР-теста периодичностью дважды в месяц), на данном этапе, по словам Абовян, обсуждаются возможности введения ограничений на посещения объектов досуга, в частности ресторанов, кафе, баров и др. в случае отсутствия сертификата о вакцинации. Она отметила, что подобная практика применяется в некоторых европейских странах. Напомним, что Министерство труда и социальных вопросов Армении инициировало изменения в Трудовой кодекс РА, согласно которым статья 108 Трудового кодекса РА от 9 ноября 2004 года, будет дополнена новой статьей 1.1: "1.1. В случае не предоставления требуемых правилами санитарно-эпидемиологической защиты документов на случай распространения инфекционных заболеваний, определенных законодательством об обеспечении санитарно-эпидемиологической защиты населения на работе, работодатель не разрешает работнику быть на рабочем месте, выполнять свои должностные обязанности и не выплачивает зарплату до предоставления требуемой документации".

Поправками к закону "о государственной службе" законодатель устанавливает: "Неисполнение должностных (служебных) обязанностей более 30 дней подряд или более 50 дней за последние двенадцать месяцев является основанием для увольнения лица, занимающего государственную должность, либо прекращения полномочий (увольнения или прекращения службы) государственного служащего. При возникновении оснований, предусмотренных настоящей частью, соответствующий правовой акт об увольнении лица, занимающего государственную должность или прекращении полномочий (увольнении или прекращении службы), принимается в течение трех рабочих дней, если увольнение или увольнение - прекращение полномочий или прекращение службы) срок не определен законом".

Отметим, что в Армении в общей сложности провели 1 827 100 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 275 077 случаев заражения коронавирусом (15,1%), при этом выздоровело 250 576 человек (91,1%), количество летальных исходов достигло 5 646 (2%). Число случаев, когда смерть пациентов, зараженных коронавирусом, наступила по причине другой болезни, насчитывает 1231.