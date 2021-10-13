Среда, 13 Октября 2021 15:00

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетит Индию. Об этом 13 октября в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманиям Джайшанкар заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Так, Мирзоян в ходе своего выступления отметил, что это первый визит главы МИД Индии в Армению. "Это ожидаемый визит, который свидетельствует об углублении отношений между нашими странами. Убежден, что он придаст импульс нашему дальнейшему сотрудничеству. Индия важнейший партнер Армении, и укрепление отношений в числе приоритетов РА. Это отражено в программе правительства", - отметил Мирзоян.

Он с удовлетворением констатировал достигнутые в ходе переговоров договоренности и подтвердил готовность армянской стороны выполнить их в кротчайшие сроки. Глава МИД Армении напомнил, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Мирзоян также выразил удовлетворение успешным сотрудничеством на двустороннем уровне, и в рамках международных организаций.

В этом ключе армянский министр заявил, что Армения поддерживает кандидатуру Индии в качестве постоянного члена Совбеза ООН,

"Индия может внести вклад в мир, стабильность и развитие Южного Кавказа. Мы высоко ценим принципиальную позицию Индии в мирном урегулировании в рамках мандата МГ ОБСЕ", - подчеркнул министр, добавив, что Армения неоднократно заявляла, что сила не может быть средством урегулирования конфликтов, и нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован по итогам мирных переговоров в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ на основании известных принципов.

Вместе с тем он подчеркнул, что в Ереване высоко ценят заявление индийской стороны в мае текущего года о недопустимости присутствия азербайджанских военных на суверенной территории Армении. Со своей стороны, Арарат Мирзоян подтвердил поддержку позиции Индии в вопросе Джамму и Кашмира. По его словам, позиции Армении и Индии совпадают по таким вопросам как борьба с терроризмом, недопустимость переброски наемников и радикалов в зоны конфликтов.

Глава МИД РА в заключение констатировал развитие отношений в области торговли, науки, здравоохранения, обороны и т.д. "У армянской стороны большие ожидания от реализации программ в ряде сфер. Также стороны обсудили возможность проведения заседания совместной межправкомиссии и политических консультаций. Хотел бы также выразить благодарность за оказываемой Индией содействие Армении ", - резюмировал он.

В свою очередь, Субраманьям Джайшанкар отметил, что его визит знаменует начало нового этапа в сотрудничестве двух стран. По его словам, встречи были эффективными, по большинству вопросов позиции совпадают. Дипломат напомнил, что Индия одной из первых стран признала Армению, и 30-летие установления дипломатических отношений будет широко отмечаться. "Однако наши отношения уходят в глубь веков, в средневековье. В Индии большое армянское наследие, церкви, кладбища, учебные заведения. Армянское наследие хранится с вниманием и уважением. Вклад армянской общины в историю Индии велик", - подчеркнул министр. Он поблагодарил власти и народ Армении за хорошее отношение к проживающим в республике студентам из Индии. Особую благодарность министр выразил за установление в Ереване памятника Ганди, и обещал сегодня посетить его. Сегодня же запланированы встречи министра с премьер- министром РА и председателем НС.

В заключение Субраманьям Джайшанкар пригласил Арарата Мирзояна посетить Индию. Приглашение было принято с благодарностью. Мирзоян обещал, что его будут сопровождать представители бизнеса, чтобы на месте закрепить договоренности и наладить контакты.