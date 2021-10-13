Среда, 13 Октября 2021 14:55

АрмИнфо.В Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась трехсторонняя встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II и председателя Духовного управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

<Мы собрались здесь для того, чтобы обсудить проблему преодоления многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе, в который вовлечены народы и Азербайджана и Армении. В течение без малого 30 лет, мы - религиозные люди, ответственные за свои общины, трудимся для того, чтобы смягчить это трагическое противостояние", - сказал он, напомнив о миротворческом потенциале религий.

По его словам, есть и те, кто религией оправдывают насилие, жестокость и кровопролитие. "Мы призваны давать однозначный совместный ответ на попытки связывать религию с войной. Религиозные войны - это страшная греховная страница в религиозной истории человечества. В нынешнем веке, я думаю, мы должны делать все для того, чтобы понятия "религия" и "война" не соединялись в одно целое", - подчеркнул патриарх Кирилл, напомнив также об ответственности за будущее молодого поколения.

"Я надеюсь, что мы с вами найдем правильные слова, которые более всего нужны нашим народам. Верю, что авторитет духовных лидеров Азербайджана и Армении сможет благотворно повлиять на умы людей, и верю, что сам факт сегодняшней встречи и диалог между вами, дорогие братья, станет примером для всех. Пусть Бог благословит наши труды и поможет нам найти взаимопонимание, которое будет способствовать достижению прочного и долговременного мира на древней Кавказской земле - близкой, дорогой, родной для вас обоих", - сказал, открывая встречу, патриарх Кирилл.

Отметим, что накануне патриарх Кирилл провел двусторонние встречи с религиозными лидерами Армении и Азербайджана. Во время переговоров с Аллахшукюром Пашазаде, патриарх Кирилл отметил, что политические интересы мешают сторонам Нагорно-Карабахского конфликта договориться, тогда как представители конфессий имеют в переговорном процессе преимущества, основанные на вере в Бога, общих моральных ценностях и доверии друг к другу.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что переговоры между религиозными лидерами Армении и Азербайджана уже принесли результат и снизили градус противостояния в Нагорном Карабахе. Он неоднократно отмечал, что РПЦ готова участвовать в миротворческом процессе. Гарегин II же отмечал, что в духе трехсторонних встреч в присутствии патриарха Кирилла рассчитывает на участие Пашазаде в решении вопроса возвращения на родину лиц, попавших в плен в ходе эскалации конфликта в Карабахе.