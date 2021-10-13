Среда, 13 Октября 2021 13:59

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 8 497 тестов на коронавирус , из коих болезнь подтвердилась у 1 217 граждан (14,3%), при этом выздоровел 521 человек, скончалось - 28.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 13 октября фактическое лечение получает 17 624 пациента.

Кроме того, за вчерашний день зарегистрировали 3 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1231 (0,4%).

В общей сложности в Армении провели 1 827 100 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 275 077 случаев заражения коронавирусом (15,1%), при этом выздоровело 250 576 человек (91,1%), количество летальных исходов достигло 5 646 (2%).