Среда, 13 Октября 2021 13:22

АрмИнфо. Компания «Южно-Кавказская железная дорога» приглашает хозяйствующих субъектов к сотрудничеству для организации на арендной основе в залах ожидания железнодорожных вокзалов «Ереван» и «Гюмри» павильонов по реализации национальной сувенирной продукции.

Основные требование к потенциальным партнерам – эстетическое оформление павильонов и гармонизация их внешнего вида со средой вокзальных интерьеров, а также регламентация реализуемой продукции. Предложения просим высылать на электронный адрес [email protected].