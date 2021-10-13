Среда, 13 Октября 2021 13:10

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным продуктивной.

<Сегодня встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча была весьма продуктивной. Обсудили как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе. Продолжим контакты для реализации достигнутых договоренностей>, - написал глава правительства РА в Twitter.

Накануне состоялась в Москве встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. Ранее сообщалось, что в ходе встречи Пашинян и Путин рассмотрят ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также обсудят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе. Помимо этого, лидеры Армении и России затронут актуальные вопросы развития двусторонних отношений и взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.