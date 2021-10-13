Среда, 13 Октября 2021 13:05

АрмИнфо. Иран и Азербайджан должны предотвратить недопонимание в отношениях. Об этом заявил глава МИД ИРИ Хоcсейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщает ИРНА.

Амир Абдоллахиян и Джейхун Байрамов обсудили последние события в двусторонних отношениях. Глава МИД Ирана отметил, что для обеих стран целесообразно продолжать свои отношения в правильном направлении.

Подчеркнув необходимость взаимного уважения и независимости, суверенитета и территориальной целостности стран, министр иностранных дел Ирана добавил, что Тегеран и Баку связывают давние отношения.

"Обе страны должны не допускать недопонимания в отношениях, и им стоит продолжить их отношения в правильном и быстро развивающемся направлении", - заявил он.

Напомним, что накануне представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в интервью национальному радио Ирана сообщил, что в Азербайджан перепавляются террористические группы. «Иран даже получил [аудиофайлы] их разговоров и держит их в поле зрения разведки», - сказал официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. «Мы заявили азербайджанской стороне, что это неприемлемо, и их высокопоставленные официальные лица пообещали поддержать нашу озабоченность», - сказал он.

«В развитии событий на Кавказе мы подчеркнули, что права соседних стран должны быть восстановлены; соответственно, мы приветствовали восстановление прав Азербайджанской Республики. Между тем, мы считали, что война - не лучший способ для этого, и подчеркнули необходимость дипломатических методов», - добавил он.