Среда, 13 Октября 2021 12:49

АрмИнфо. Накануне под председательством Казахстана прошла 6-я Встреча министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на тему «Безопасность и устойчивое развитие в Азии в новых реалиях постпандемического мира».



В мероприятии, прошедшем в гибридном формате, приняли участие представители государств-членов и наблюдателей, руководители международных организаций-наблюдателей и партнёров. 23 из 27 государств были представлены на уровне руководителей внешнеполитических ведомств.



Перед Министерской встречей её участников принял Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.



Открывая заседание, и. о. Министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин зачитал обращение к участникам заседаниям от Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева.



Приветственное слово Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша представила руководитель Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии Наталья Герман.



Как подчеркнул глава казахстанской делегации, «сегодня по прошествии почти трёх десятилетий, СВМДА представляет собой эффективный форум многосторонней дипломатии». По его словам, в условиях пандемии КОВИД-19 страны Азии сталкиваются с новыми вызовами, включая обеспечение эпидемиологической, медицинской и продовольственной безопасности. В этой связи отмечена важность инициативы о трансформации СВМДА в полноценную международную организацию, что позволило бы придать новый важный импульс политическому диалогу в рамках Совещания, повысить эффективность реализации мер доверия в Азии, решении общих вызовов глобальной и региональной безопасности.



В ходе Министерской встречи состоялся конструктивный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, обсуждены текущее состояние и перспективы взаимодействия государств-членов в приоритетных сферах сотрудничества в рамках СВМДА.



Делегации отметили выдающийся вклад Елбасы в учреждение и эволюцию СВМДА, которая вносит сегодня содержательный вклад в многосторонние усилия по обеспечению регионального сотрудничества и безопасности в Азии. Выражена признательность казахстанскому председательству за системную работу по дальнейшему укреплению и реализации потенциала Совещания.



Отмечалась важность эффективного содействия международного сообщества стабилизации ситуации в Афганистане. Участники встречи также приветствовали присоединение Туркменистана к СВМДА в качестве государства-наблюдателя.



Стороны договорились продолжить активную совместных работу в рамках Совещания и приветствовали намерение Казахстана провести 6-й Саммит СВМДА в 2022 году.



По итогам мероприятия принят ряд документов:



- Заявление Председательства СВМДА. В документе отмечается важность укрепления сотрудничества стран СВМДА для обеспечения безопасности и мира в Азии, противодействия новым вызовам и угрозам, в том числе в сфере эпидемиологической безопасности, защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата, устойчивого экономического развития, продвижения цифровой экономики, взаимосвязанности в сфере транспорта и логистики, культурного диалога и т. д. Особое внимание уделено ситуации в Афганистане. Приветствуется преобразование Форума аналитических центров СВМДА в постоянно действующую площадку;



- Обновленный Каталог мер доверия СВМДА. В адаптированный к современным реалиям Каталог вошли такие новые приоритетные сферы сотрудничества, как эпидемиологическая безопасность, общественное здравоохранение и фармацевтика, информационные и коммуникационные технологии, борьба с терроризмом;



- Положение о Совете мудрецов СВМДА. Совет мудрецов призван стать консультативно-совещательным органом СВМДА по широкому кругу вопросов взаимодействия и развития СВМДА, включая вопросы укрепления мира и безопасности, реализации мер доверия, дальнейшие направления и приоритеты работы в рамках СВМДА;



- Поправки к Правилам процедуры СВМДА в отношении статуса наблюдателей.



Кроме того, участники встречи приняли участие в торжественной инаугурации нового офиса Секретариата СВМДА в г. Нур-Султан.



Напомним, Казахстан председательствует в Совещании в период 2020-2022 гг. Ранее председательство в СВМДА также осуществляли Турция, Китай и Таджикистан.



Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) является международным форумом по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии. Идея о созыве СВМДА была впервые озвучена Первым Президентом Республики Казахстан – Ел