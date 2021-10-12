Вторник, 12 Октября 2021 21:50

АрмИнфо. Иран заявляет, что у него есть документы, подтверждающие, что террористические группы были переправлены в Азербайджанскую Республику. Об этом сообщает иранское англоязычное издание Iran Front Page.

«Иран даже получил [аудиофайлы] их разговоров и держит их в поле зрения разведки», - сказал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в интервью национальному радио Ирана во вторник. «Мы заявили азербайджанской стороне, что это неприемлемо, и их высокопоставленные официальные лица пообещали поддержать нашу озабоченность», - сказал он.

«Наши отношения с Азербайджанской Республикой очень сердечные, добрые и многосторонние, и визиты официальных лиц обеих сторон в обе страны продолжаются», - пояснил пресс-секретарь.

«В регионе есть третьи группы, которые не хотят, чтобы у Ирана и Азербайджанской Республики были дружеские отношения. Соответственно, они публикуют фейковые и ложные новости и пытаются нажиться на настроениях людей обеих стран для достижения своих собственных целей», - добавил он.

«В развитии событий на Кавказе мы подчеркнули, что права соседних стран должны быть восстановлены; соответственно, мы приветствовали восстановление прав Азербайджанской Республики. Между тем, мы считали, что война - не лучший способ для этого, и подчеркнули необходимость дипломатических методов», - добавил он.

«Иран и Россия помогли продвинуть дипломатические переговоры между воюющими сторонами», - сказал пресс-секретарь, имея в виду войну между Арменией и Азербайджанской Республикой из-за Карабахского региона в прошлом году.