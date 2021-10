Вторник, 12 Октября 2021 21:11

АрмИнфо. По версии Global Finance Америабанк признан "Самым надежным банком года" в Армении. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, об этом отмечается в 30-ом ежегодном рейтинге самых надежных банков мира, опубликованном авторитетным журналом Global Finance, где названы самые стойкие банки в 112 странах и регионах на 2021 год.

Издатель и главный редактор журнала Global Finance Джозеф Джиарапуто отметил: "Произошедшие в 2020 году события свидетельствуют о стабильности банковской системы, которая сохранилась в условиях экономического спада, вызванного последствиями от пандемии коронавируса. Банки не только обеспечили критически важное чрезвычайное финансирование, но и во многих случаях оказали содействие в приобретении необходимого оборудования и материалов". По его словам: "Самые надежные банки являются образцом стабильности и продолжают оказывать необходимую поддержку правительствам и общинам своих стран, стремящимся оправиться от экономических потрясений пандемии".

Председатель Директората-Генеральный Директор Америабанка Артак Анесян заметил, что признание в такие трудные времена самым надежным банком страны - большая честь для Америабанка. "Как самое большое финансовое учреждение Армении, мы взяли на себя большую ответственность и в ходе мероприятий поддержки содействовали частным лицам, предприятиям и общинам. Наши стабильные позиции капитала, финансирования и ликвидности, умение оценивать и управлять рисками в условиях кризиса, помогли нам не только противостоять, но и стать более мощной финансовой структурой", - заявил А. Анесян.

В списке Global Finance надежных банков мира числятся: China Development Bank (Китай), AgriBank (США), KfW (Германия), Nationwide Building Society (Объединенное Королевство), Caisse des Depots et Consignations (Франция), Zuercher Kantonalbank (Швейцария). А также Внешэкономбанк (ВЭБ, Россия), Development Bank of the Republic of Belarus (Беларусь), Development Bank of Kazakhstan (Казахстан), Bakai Bank (Кыргызстан), Halyk Bank Georgia (Грузия).

Ежегодный список самых надежных банков мира, публикуемый уже более 25 лет журналом Global Finance, является признанным и верным критерием надежности партнеров в финансовой сфере. Победители были выбраны на основе анализа и оценки долгосрочных валютных рейтингов 1000 крупнейших банков мира, присвоенных агентствами Standard & Poor's, Moody's и Fitch. С самыми надежными банками мира можно ознакомится по ссылке: https://d2tyltutevw8th.cloudfront.net/media/document/press-releases-safest­banks-2021-safest-banks-b-1632832938.pdf . Полный список будет опубликован в ноябрьских печатных и цифровых изданиях, а также на сайте GFMag.com. В дополнение к самым надежным банкам по странам и регионам, полный отчет также включает следующее: 50 самых надежных коммерческих банков в мире, 50 самых надежных банков в мире, 50 самых надежных банков на развивающихся рынках, 50 самых надежных банков в Европе, 25 самых надежных банков в Китае, самые надежные исламские финансовые учреждения в странах Персидского залива и самые надежные банки по регионам (Африка, Азия, Австралазия, Центральная и Восточная Европа, Латинская Америка, Ближний Восток, Северная Америка и Западная Европа).

Отметим, что Америабанк - динамично развивающийся банк и один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов Армении с четко сформулированной цифровой повесткой дня. Америабанк предоставляет большой пакет инновационных банковских услуг. В настоящее время Америабанк является универсальным банком, предлагающим корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги в рамках комплексного пакета банковских решений.

Global Finance, основанная в 1987 году, имеет тираж 50 000 экземпляров и читателей в 189 странах. Веб- сайт - GFMag.com - предлагает анализ и статьи, которые являются наследием 34-летнего опыта работы на международных финансовых рынках. Штаб-квартира Global Finance находится в Нью-Йорке, а офисы расположены по всему миру. Global Finance регулярно выбирает лучших среди банков и других поставщиков финансовых услуг. Награды Global Finance стали надежным стандартом передового опыта для мирового финансового сообщества.