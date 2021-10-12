Вторник, 12 Октября 2021 21:00

АрмИнфо.<К сожалению, в регионе пока что нельзя говорить о полной стабилизации ситуации>, - сказал в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Подчеркнув, что нагорно-карабахский конфликт остаётся нерешённым, глава правительства Армении отметил в этом контексте, что в решении конфликта и вообще в обеспечении безопасности в регионе Россия играет ключевую роль, является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. <Конечно же, все эти вопросы очень важны, ключевые, и я очень рад этому поводу обсудить с Вами всю повестку дня>, - сказал он.

Отметим, что ранее сообщалось, что в ходе встречи Пашинян и Путин рассмотрят ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также обсудят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе. Помимо этого, лидеры Армении и России затронут актуальные вопросы развития двусторонних отношений и взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.