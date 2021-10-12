Вторник, 12 Октября 2021 20:57

АрмИнфо.Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар прибыл с официальным визитом в Армению. В аэропорту его встретил его армянской коллега Арарат Мирзоян.

В своем микробблоге в Twitter министр иностранных дел Индии выразил удовлетворение по случаю своего прибытия в Армению в качестве руководителя внешнеполитического ведомства Индии. <Очень рад видеть историческую связь с моим государством>,- написал Субраманьям Джайшанкар в Twitter.

В сообщении МИД Армении говорится, что армяно-индийские отношения основываются на традиционной вековой дружбе. Помимо этого было отмечено динамичное развитие сотрудничества в различных отраслях, и основания для дальнейшего продвижения взаимовыгодного и основанного на общих подходах взаимодействия.

В источнике отмечено, что договор об установлении дипломатических отношений между Арменией и Индией был подписан 31 августа 1992 года. С этого периода между Арменией и Индией было подписано 34 документа, еще 7 находятся на стадии обсуждения. Между Арменией и Индией существует эффективный опыт политического диалога, контактов и взаимных визитов на высоком уровне.

За 8 месяцев текущего года внешнеторговый оборот между Арменией и Индией составил $105.3 млн. При этом объем экспорта армянских товаров на индийский рынок превысил $72 млн.

Между правительствами стран сформирован эффективный опыт взаимопомощи и совместной работы в рамках борьбы с COVID-19.

Кроме этого, между Арменией и Индией установлены прочные связи в сфере культурного и научно-образовательного сотрудничества.