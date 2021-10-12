Вторник, 12 Октября 2021 19:45

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян провел встречу с делегацией Международного комитета Красного Креста (МККК), возглавляемой руководителем структуры Тьерри Рибо.

Как сообщает пресс-служба парламента, Ален Симонян придал важность гуманитарной деятельности МККК в Армении и отметил, что готов приложить все усилия для эффективного и быстрого решения ряда проблем.

В свою очередь Тьерри Рибо представил основные цели и направления деятельности Комитета, подробно остановился на миссии МККК в связи с арцахским конфликтом, особенно в течение последнего года. Стороны обсудили вопросы, касающиеся армянских пленных в Азербайджане и пропавших без вести, также коснулись гуманитарной ситуации в Арцахе после 44-дневной войны.

Тьерри Рибо отметил, что представители структуры периодически встречаются с семьями погибших, пропавших без вести и пленных, следят за условиями содержания наших соотечественников в Азербайджане, совершая периодически визиты.