Вторник, 12 Октября 2021 18:06

АрмИнфо.12 октября 2021 года в городе Нур-Султане состоялась шестая встреча министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), для участия в которой в Казахстан прибыла туркменская делегация во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

В рамках визита руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана был принят Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

В начале беседы глава туркменской делегации передал Президенту Казахстана теплые слова приветствия от Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего туркмено-казахстанского партнерства, заострив внимание на региональной и международной повестке дня.

Также собеседники отметили результативность встречи Президентов Туркменистана и Казахстана в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся в г.Туркменбаши в августе 2021 г.

В данном контексте, были обсуждён ряд аспектов предстоящего VI Саммита глав прикаспийских государств и 15-й встречи высокого уровня глав государств-членов Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС).

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность этого международного мероприятия с точки зрения придания качественного импульса всему спектру туркмено-казахского стратегического партнерства.

Затем Министр иностранных дел Р.Мередов принял участие в министерской встрече Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Подчеркнув значимость предоставления Туркменистану статуса страны-наблюдателя в СВМДА, министр иностранных дел отметил, что Туркменистан разделяет принципы и задачи на которых выстроена работа СВМДА, а именно, достижение мира и безопасности на Азиатском континенте посредством политического диалога и сотрудничества, укрепление общей региональной и международной безопасности.

Р.Мередов выразив благодарность странам-членам Совещания за совместную работу, проводимую в рамках Международного года мира и доверия, инициированного Туркменистаном, пригласив их принять активное участие в Международной конференции «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития», которая состоится в Ашхабаде 12 декабря 2021 г.

Данное мероприятие подведёт итоги широкой международной компании по дальнейшему формированию традиций мирного и доверительного сосуществования народов, всеобъемлющему становлению культуры мира и доверия в международных отношениях, почеркнул глава туркменской делегации.

По его словам, туркменская сторона предложила расширить взаимодействие СВМДА с ООН, ЭКО и другими авторитетными организациями в целях реализации общих задач и ценностей. Кроме того, был обозначен ряд предложений туркменской стороны и возможных перспективных направлений в рамках совместной деятельности по основным пяти измерениям работы ООН.