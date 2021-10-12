Вторник, 12 Октября 2021 18:00

АрмИнфо.11 октября 2021 года в рамках 6-й встречи министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел двусторонние переговоры с Министром иностранных дел Республики Индия Субрахманиямом Джайшанкаром.

В ходе беседы были обсуждены возможности дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества двух стран в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других перспективных сферах.

Был подчеркнут регулярный характер туркмено-индийских контактов на высшем уровне, отмечен большой потенциал межмидовского взаимодействия. В данном контексте выражена целесообразность проведения очередной встречи Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научному и технологическому сотрудничеству.

Отметив результативность совместных усилий, направленных на борьбу с современными вызовами, дипломаты подчеркнули эффективность партнёрства двух стран на региональном и международном уровнях. В частности, констатирована активность взаимодействия Туркменистан и Индии в рамках авторитетных международных организаций, особо отмечена роль Диалога «Центральная Азия – Индия». По словам собеседников, данный формат дает возможность обсуждать широкий круг вопросов.

Министры также подчеркнули активные контакты сторон по реализации перспективного проекта международного газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).