Вторник, 12 Октября 2021 17:44

АрмИнфо.Министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА Ваграм Думанян на встрече с новоназначенным послом Франции в Армении Анн Луйо поздравил дипломата с назначением и пожелал плодотворной работы на благо развития дружественных отношений между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, министр выразил уверенность, что деятельность посла будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами, а также расширению и обогащению повестки дня двустороннего сотрудничества.

"Я придаю большое значение сотрудничеству между нашими двумя дружественными странами. Уверен, что возможности для совместных программ в области образования, науки, культуры, спорта и молодежи будут способствовать расширению двусторонних отношений. Для реализации совместных программ Министерство образования и науки достаточно эффективно сотрудничает с посольством Французской Республики в Армении", - сказал Думанян.

Министр отметил, что во время своего недавнего визита в Париж для участия в мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения Анри Вернона, он встретился с министром культуры Французской Республики Розеллин Башло. На встрече обсуждались возможности реализации совместных программ. В настоящее время ведется работа по разработке и подписанию документа о сотрудничестве.

При этом Думанян заявил, что рассчитывает на поддержку посла по этому вопросу, в частности в реализации документа и проведении различных совместных мероприятий. Он также коснулся, предстоящей 13-15 октября в Ереване, первой армяно-французской научно-образовательной медицинской конференции, посвященной 44-дневной арцахской войне. Ваграм Думанян выразил надежду, что конференция станет новой площадкой для сотрудничества в развитии медицины в Армении.

Министр проинформировал посла, что в ходе визита во Французскую Республику он также встретился с Генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле и заместителем директора по культуре Эрнесто Отто. В ходе встреч была особо подчеркнута важность сотрудничества в области защиты культурного наследия Республики Арцах, а также обсуждены вопросы, связанные с отправкой технической миссии ЮНЕСКО в Арцах и прилегающие территории. Ваграм Думанян заявил, что Армения готова полностью поддержать реализацию миссии.

В свою очередь французский дипломат отметила, что быть послом в Армении - большая честь для любого дипломата. "Отношения между нашими двумя странами имеют очень cсодержательную повестку, поэтому я сделаю все возможное, чтобы углубить сотрудничество в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи",- отметила она.

Стороны коснулись организации в средних школах РА программ по углубленному изучению французского языка, которая будет способствовать развитию французского в Армении, повышению эффективности преподавания французского языка в средних школах. Министр и посол обсудили вопросы, связанные с деятельностью Французского образовательного комплекса имени Анатоля Франса в Ереване, а также Французского университета в Армении - в качестве университета, реализующего образовательные и исследовательские инвестиционные программы.

Были затронуты и другие вопросы, связанные с сохранением культурного наследия, подготовкой учителей французского языка, возможным сотрудничеством в области спорта.