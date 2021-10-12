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АрмИнфо. Иранский суд вынес жесткий приговор участникам акции, состоявшейся 29 сентября 2020 года в Ардебиле в поддержку Азербайджана в ходе широкомасштабной турецко-азербайджанской агрессии против Нагорного Карабаха.
Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на азербайджанское бюро Радио Свобода, 8 октября в ардебильском исправительном учреждении №102 суд вынес решение, согласно которому 12 подсудимых были приговорены к 180 месяцам (15 годам) лишения свободы, а также 888 ударам плетью.
Согласно постановлению, подсудимые Хусейн Балахани Исалы, Аскер Акбарзаде, Мустафа Парвин, Муртаза Парвин, Муджтаба Парвин, Хамид Хайдари, Мухаммад Джолани, Саджад Джолани, Субхан Бахши, Мехди Хушменд, Парвиз Сияби Гюрджан и Бахман Хейрджу обвиняются в нанесении тяжких телесных повреждений, нарушении правопорядка, а также сопротивлении правоохранителям. Сами арестованные с обвинениями не согласны.
Отметим, что осенью прошлого года, в ходе войны инициированной Азербайджаном при поддержке Турции против Нагорного Карабаха в Иране прошли акции в поддержку Азербайджана. Более 30 участников были задержаны, в отношении 12 из них были заведены уголовные дела.
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|Омбудсмен Армении продолжает публиковать доказательства незаконного вторжения ВС Азербайджана на суверенную территорию РА
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|Шомби Шарп: Ереванской офис ООН пока не обладает информацией о возможных сроках отправки в регион оценочной миссии ЮНЕСКО
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|Доклад ЕФСР: В рамках борьбы с COVID-19 Армения получила финансовую помощь в размере $315 млн.
|В Москве состоится встреча духовных лидеров Армении, Азербайджана и России
|Иран намерен найти альтернативу транзитным грузоперевозкам через Азербайджан
|Президент Армении выразил благодарность Папе Римскому за призывы к миру во время агрессии Азербайджана против Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Госсовет Турции поддержал иск семьи Динка против МВД о компенсации морального вреда и материального ущерба
|Официальный представитель МИД ИРИ опровергнул информацию азербайджанских СМИ
|Глава МИД ИРИ собирается посетить Ереван и Баку
|Пашинян уволил Генсека МОНКС и назначил генсека Комитета по управлению государственным имуществом
|Главный приз кинофестиваля <Золотой абрикос> достался индийскому режиссеру П.С. Винотраджу за фильм <Камешки>
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|Лауреат премии "Аврора - 2021" Джульен Лусенге
|Аршак Карапетян находится с визитом в России
|Гарибашвили о встрече с Пашиняном: Обсудили новую мирную инициативу для региона Южного Кавказа
|В Кремле обнародовали дату встречи Путин-Пашинян
|Командование российских миротворцев проводит разбирательство с привлечением представителей обеих сторон в связи с убийством мирного жителя в Арцахе
|Лидер Нации принял участие на церемонии открытия Национального дня Туркменистана во Всемирной выставке «ЭКСПО-2020»
|МИД Армении выступил с заявлением в связи с нарушением Азербайджаном взятых на себя обязательств
|В Ерасхе ранен армянский военнослужащий
|Пашинян и Гарибашвили констатировали динамичный рост двусторонних отношений
|В Арцахе погиб мирный житель в результате выстрела азербайджанского снайпера
|Армянская ассамблея Америки призвала США отклонить запрос Турции на покупки 40 истребителей F-16 FIGHTER JET
|Глава МИД Индии 12-13 октября впервые посетит Армению с официальным визитом
|В Армении за сутки зарегистрирован 1 331 новый случай заражения коронавирусом
|Правительство предлагает уволить работника при отказе от вакцинации или отсутствии результатов ПЦР-теста
|В Ашхабаде прошел международный форум ученых-медиков по дипломатии в здравоохранении
|Минские посредники приветствуют готовность лидеров Армении и Азербайджана встретиться и готовы содействовать этой инициативе
|Армения выступила с совместным заявлением, посвященным защите международного гуманитарного права и прав человека во время вооруженных конфликтов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Вице-спикер парламента Армении и посол России обсудили развитие армяно-российских связей
|Эксперт по Грузии разъяснил посыл Давида Залкалиани Армении по "3 + 3"
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