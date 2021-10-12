Вторник, 12 Октября 2021 17:42

АрмИнфо. Иранский суд вынес жесткий приговор участникам акции, состоявшейся 29 сентября 2020 года в Ардебиле в поддержку Азербайджана в ходе широкомасштабной турецко-азербайджанской агрессии против Нагорного Карабаха.

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на азербайджанское бюро Радио Свобода, 8 октября в ардебильском исправительном учреждении №102 суд вынес решение, согласно которому 12 подсудимых были приговорены к 180 месяцам (15 годам) лишения свободы, а также 888 ударам плетью.

Согласно постановлению, подсудимые Хусейн Балахани Исалы, Аскер Акбарзаде, Мустафа Парвин, Муртаза Парвин, Муджтаба Парвин, Хамид Хайдари, Мухаммад Джолани, Саджад Джолани, Субхан Бахши, Мехди Хушменд, Парвиз Сияби Гюрджан и Бахман Хейрджу обвиняются в нанесении тяжких телесных повреждений, нарушении правопорядка, а также сопротивлении правоохранителям. Сами арестованные с обвинениями не согласны.

Отметим, что осенью прошлого года, в ходе войны инициированной Азербайджаном при поддержке Турции против Нагорного Карабаха в Иране прошли акции в поддержку Азербайджана. Более 30 участников были задержаны, в отношении 12 из них были заведены уголовные дела.