Вторник, 12 Октября 2021 17:39

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 42, 44, 46, 48 на улице Пушкина, 18/1 на улице Вардананца, 30, 37, 43 на улице Исраеляна, жилые дома 11, 13 на улице Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на улицах Авана 5, 6, 7, 8, 10, 12, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 6-ой улице Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома квартала “Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ариндж;

11։00-17։00 жилые дома 40-40/2 на улице Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19-21 и собственные дома на улице Н.Тиграняна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 138, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158 на улице Андраника, 75, 79, 81, 83, 85, 87 на улице Бабаджаняна, 10, 2, 1 на улице Силикян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 24, 24г, 24/2, 26а на улице Шарури кв. “Норагавит”, жилые дома 4/1, 4/3, 4/4, 4/5,4/6, 4/7 на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 54, 56, 58, 60, 62 на улице Ширака, жилые дома 34а, 30г, 32а на улице Г.Нжде, 42а, 42г на пр. Аршакуяца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:00-15:00 села Паракар и Мердзаван;

в Котайкской области:

10:00-16:30 улицы Сафарян, Ара-Гехецик, Нор Тах, Нар-Доса, Казарян, частично улица Паруйра Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11:00-16:30 улицы 35, 36, 37 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Зовуни; община Касах, ООО” Лусин", кварталы “Ин Гомер”, “Гаражнер”, “Ин Манкапартез”, “Юсисаин”, “Неврознери иванданоц”, “Гранит”, Д. 2, Воинская часть, кварталы “Котеджнер”, “Цирананоц”, ООО “Ереван Джрмух”, квартал “Муш”, квартал “Араваин”и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично квартал ''А'' в Джрвеже, частично села Гехашен, Гарни, Котайк, Верин Птгни; частные дома Дзорахбюра;

12։00-16։00 села Гегашен и Зовк полностью;

13։00-15։00 частично село Балаовит;

в Гегаркуникской области:

10։00-16։00 село Акунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), село Акунки, горная местность Акунка и ООО " Ева-Шин;

10։30–15։00 община Цовасар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-16:00 частично кварталы 2, “Нор”и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично села Нор Кянк, Шагап, Авшар, Айгаван; села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, Даракерт, Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня, Айанист, Норабац, Саят-Нова, Овташат, Хачпар и Гукасаван;

10:30-16:00 частично улицы Маркса, Прошяна и Нерсисяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Арпи;

В Лорийской области:

10:00-16:00 улицы Джравазан, Зоравара Андраника и Шестакова в городе Алаверди;

в Ширакской области:

11:00-13:00 проспект Ахтанаки, улица Сундукяна, здание прокуратуры Ширакской области, супермаркет "Корона”, рестораны “Ацатун”, “Файтон”, "Круиз" и прилегающие территории в городе Гюмри;

11:00-17:00 села Камхут, Гташен, Арегнадем в Амасийском регионе;

13:30-15:00 улицы Меркурова и Спартака, территория, прилегающая к магазину стройматериалов ''Турванд", в городе Гюмри.