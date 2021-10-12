Вторник, 12 Октября 2021 17:38

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед предстоящими выборами в ОМС назначил исполняющих обязанности руководителей общин в Гюмри, Ванадзоре, Джермуке и Вайке.

Так, согласно решению премьер-министра от 12 октября, Мхитар Матевосян назначен и.о. главы общины Вайк Вайоцдзорской области, Ваагн Арсенян - и.о. главы общины Джермук, Ваник Оганян - и.о. главы общины Ванадзор Лорийской области, Альберт Маргарян - и.о. руководителя общины Гюмри Ширакской области.

Отмечается, что решения приняты в соответствии с пунктом 2.1 статьи 27 закона "О местном самоуправлении", в котором говорится: "В случае истечения срока полномочий главы общины премьер-министр Республики Армения назначает исполняющего обязанности главы общины, в которую входят городские поселения, а губернатор области назначает исполняющего обязанности главы общины, в которую входят исключительно сельские поселения".

Ранее АрмИнфо сообщало, что выборы в органы местного самоуправления в Республике Армения будут проведены 17 октября, 14 ноября и 5 декабря. Выборы в Гюмри состоятся 17 октября, в общинах Ванадзор, Джермук, Вайк - 5 декабря.

Примечательно, что во всех 37 новообразованных общинах, даже если срок полномочий главы общины не истек, пройдут выборы в Совет старейшин по партийным спискам. Кандидат партии, набравшей наибольшее число голосов, возглавит общину. Причем, среди укрупняющихся общин есть такие, которые в прошлом уже были укрупнены, на этот раз к ним будут присоединены новые общины. Многие оппозиционные деятели, в том числе главы общин, усмотрели в инициативе политическую подоплеку. В частности, на слушаниях по вопросу укрупнения общин в парламенте глава общины Гегамасар Акоп Аветян заявил, что решение властей об укрупнении приграничной общины Гегамасар в Гегаркуникской области Армении носит чисто политический характер. Он напомнил, что еще 4 года назад община была включена в программу укрупнения. Сегодня община во второй раз включена в ту же программу, что, по словам Аветяна, весьма сомнительно. "В нынешнем процессе я усматриваю только лишь политическую цель", - отметил он, добавив, что это связано с тем, что он в ходе внеочередных выборов в парламент поддержал оппозиционный блок "Айастан".