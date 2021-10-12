Вторник, 12 Октября 2021 15:31

АрмИнфо.Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на встрече с послом Сирии в РА Мохаммедом Хаджем Ибрагимом подчеркнул важность развития межпарламентского взаимодействия в укреплении взаимовыгодного сотрудничества, заверив, что законодательный орган и впредь будет плодотворно сотрудничать с дружественной Сирийской Арабской Республикой. Об этом сообщает пресс-служба САР.

Подчеркнув ключевое значение парламентской дипломатии в развитии двусторонних связей, спикер выразил уверенность, что создание в ближайшее время парламентской группы дружбы Армения -Сирия придаст новый импульс углублению отношений. Мохаммед Хадж Ибрагим также коснулся шагов по упрочению межпарламентских связей. Накануне 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами сторонами была подчеркнута необходимость активизации взаимных визитов.

Посол заявил, что армяне САР являются неотъемлемой частью сирийского общества и играют важную роль в общественно-политической жизни страны. Стороны обратились к деструктивной роли Турции в регионе. В связи с этим посол, в свою очередь, счел недопустимым и отвергаемым участие наемников и террористов в 44-дневной войне. Председатель НС выразил готовность поддержать любые инициативы на благо дружественных народов.