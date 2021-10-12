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АрмИнфо.Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на встрече с послом Сирии в РА Мохаммедом Хаджем Ибрагимом подчеркнул важность развития межпарламентского взаимодействия в укреплении взаимовыгодного сотрудничества, заверив, что законодательный орган и впредь будет плодотворно сотрудничать с дружественной Сирийской Арабской Республикой. Об этом сообщает пресс-служба САР.
Подчеркнув ключевое значение парламентской дипломатии в развитии двусторонних связей, спикер выразил уверенность, что создание в ближайшее время парламентской группы дружбы Армения -Сирия придаст новый импульс углублению отношений. Мохаммед Хадж Ибрагим также коснулся шагов по упрочению межпарламентских связей. Накануне 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами сторонами была подчеркнута необходимость активизации взаимных визитов.
Посол заявил, что армяне САР являются неотъемлемой частью сирийского общества и играют важную роль в общественно-политической жизни страны. Стороны обратились к деструктивной роли Турции в регионе. В связи с этим посол, в свою очередь, счел недопустимым и отвергаемым участие наемников и террористов в 44-дневной войне. Председатель НС выразил готовность поддержать любые инициативы на благо дружественных народов.
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|Первая армяно-французская научно-медицинская конференция состоится в Ереване
|В Армении зарегистрирован рекорд по количеству летальных исходов за сутки
|Омбудсмен Армении продолжает публиковать доказательства незаконного вторжения ВС Азербайджана на суверенную территорию РА
|ЕСПЧ отклонил апелляцию Азербайджана по делу Лапшина
|Шомби Шарп: Ереванской офис ООН пока не обладает информацией о возможных сроках отправки в регион оценочной миссии ЮНЕСКО
|В Армении выступили за укрепление роли женщины в обществе в Международный день девочек
|Андреа Викторин: ЕС готов участвовать в переговорах между Арменией и Азербайджаном в качестве посредника, при обоюдном желании сторон
|Доклад ЕФСР: В рамках борьбы с COVID-19 Армения получила финансовую помощь в размере $315 млн.
|В Москве состоится встреча духовных лидеров Армении, Азербайджана и России
|Иран намерен найти альтернативу транзитным грузоперевозкам через Азербайджан
|Президент Армении выразил благодарность Папе Римскому за призывы к миру во время агрессии Азербайджана против Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Госсовет Турции поддержал иск семьи Динка против МВД о компенсации морального вреда и материального ущерба
|Официальный представитель МИД ИРИ опровергнул информацию азербайджанских СМИ
|Глава МИД ИРИ собирается посетить Ереван и Баку
|Пашинян уволил Генсека МОНКС и назначил генсека Комитета по управлению государственным имуществом
|Главный приз кинофестиваля <Золотой абрикос> достался индийскому режиссеру П.С. Винотраджу за фильм <Камешки>
|На ереванском вокзале открылась фотовыставка «Для тебя, Ереван»
|За сутки в Армении подтвердился 601 случай заражения коронавирусом, скончалось 26 человек
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|Лауреат премии "Аврора - 2021" Джульен Лусенге
|Аршак Карапетян находится с визитом в России
|Гарибашвили о встрече с Пашиняном: Обсудили новую мирную инициативу для региона Южного Кавказа
|В Кремле обнародовали дату встречи Путин-Пашинян
|Командование российских миротворцев проводит разбирательство с привлечением представителей обеих сторон в связи с убийством мирного жителя в Арцахе
|Лидер Нации принял участие на церемонии открытия Национального дня Туркменистана во Всемирной выставке «ЭКСПО-2020»
|МИД Армении выступил с заявлением в связи с нарушением Азербайджаном взятых на себя обязательств
|В Ерасхе ранен армянский военнослужащий
|Пашинян и Гарибашвили констатировали динамичный рост двусторонних отношений
|В Арцахе погиб мирный житель в результате выстрела азербайджанского снайпера
|Армянская ассамблея Америки призвала США отклонить запрос Турции на покупки 40 истребителей F-16 FIGHTER JET
|Глава МИД Индии 12-13 октября впервые посетит Армению с официальным визитом
|В Армении за сутки зарегистрирован 1 331 новый случай заражения коронавирусом
|Правительство предлагает уволить работника при отказе от вакцинации или отсутствии результатов ПЦР-теста
|В Ашхабаде прошел международный форум ученых-медиков по дипломатии в здравоохранении
|Минские посредники приветствуют готовность лидеров Армении и Азербайджана встретиться и готовы содействовать этой инициативе
|Армения выступила с совместным заявлением, посвященным защите международного гуманитарного права и прав человека во время вооруженных конфликтов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Вице-спикер парламента Армении и посол России обсудили развитие армяно-российских связей
|Эксперт по Грузии разъяснил посыл Давида Залкалиани Армении по "3 + 3"
|Чавушоглу назвал условия нормализации армяно-азербайджанских отношений
|Читать больше
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