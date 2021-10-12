Вторник, 12 Октября 2021 14:46

АрмИнфо.Специальная следственная служба Армении расследует законность использования президентского самолета для полетов в Баден-Баден в дни пребывания у власти третьего президента РА Сержа Саргсяна.

Так, согласно сообщению ССС РА, координатор программы консультационной НПО "Союз информированных граждан" Даниель Иоаннисян представил заявление, в котором отмечается, что самолет, предназначенный для обслуживания президента РА, в 2008-2017 годах эксплуатировался высокопоставленными чиновниками и совершил ряд полетов без служебной надобности за счет государственных средств.

"На основе заявления, в ходе подготовки материалов была получена информация о том, что за указанный период указанный самолет совершил множество рейсов в Баден-Баден (аэропорт Карлсруэ), Германия. Причем в некоторых случаях полеты были организованы с нарушением установленных порядков, без предварительной письменной заявки из Администрации Президента РА.

Учитывая, что в подготовленных материалах содержится информация о предполагаемом преступлении, в частности, злоупотреблениях служебным положением по неосторожности высокопоставленными должностными лицами РА, приведшим к тяжкими последствиями, на основании этих материалов

11.10.2021 в Специальной следственной службе было возбуждено уголовное дело по статье 308 ч.2 УК РА", - отметили в ССС РА, добавив, что идет следствие.

Днями ранее сообщалось, что в Генеральную прокуратуру Армении было подано заявление о поездках третьего президента Армении Сержа Саргсяна в немецкий Баден- Баден в годы его президентства с целью проверки цели этих поездок и возможной растраты государственных средств.