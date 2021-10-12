Вторник, 12 Октября 2021 13:59

АрмИнфо. В Москве Путин и Пашинян, судя по всему, будут обсуждать развитие двух трехсторонних форматов с участием России, Армении и Азербайджана. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян.

Сегодня, 12 октября Москву посетит премьер Армении Никол Пашинян. Согласно пресс- службе Кремля, на встрече с Владимиром Путиным Пашинян обсудит ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. До Пашиняна Москву посетил спикер армянского парламента Ален Симонян. Практически параллельно встрече Пашинян-Путин в Москве состоится встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла, католикоса всех армян Гарегина Второго и председателя управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

"Миротворчество РФ в Арцахе - один из таких форматов в повестке Москвы. Недавнее убийство жителя Мартакерта пулей азербайджанского снайпера - серьезный звоночек Москве. Баку в последние месяцы пытается шантажировать российских миротворцев и закрыть вопрос Арцаха. И не имея подписанного мандата на пребывание миротворцев в Арцахе, РФ нуждается в решении данного вопроса. Здесь важно отметить, что об этом говорит не Путин, а Пашинян. Таким образом, Москва напоминает Баку о мандате посредством Еревана", - заметил он.

Вторым вопросом повестки Пашинян-Путин, согласно аналитику, является реализация процессов по деблокаде региональных коммуникаций в рамках трехстороннего заявления от 11 января 2021 года. Отметив предстоящий визит в Ереван главы МИД Индии и целый ряд визитов вне Армении, Сафарян подчеркнул их взаимосвязанность с коммуникационными проектами на Южном Кавказе. На его взгляд, Армения сегодня рассматривается как важное, стратегическое звено крупного коммуникационного пути. Что никак не может оставлять без внимания Москва.

При этом, аналитик не видит противоречий между "российским планом" по ЮК и условным коммуникационным проектом Япония - Китай - Индия - Иран

- Армения - Грузия - Черное море - Средиземное море. "Проект, конечно, позволяет обрести выход на Европу. Однако, параллельно он содержит выход на саму РФ, что делает ее очередным ее бенефициаром. Отмечая упомянутый на днях главой МИД РФ Сергеем Лавровым формат "3+3" как возможность балансира в игре Москвы с Западом Сафарян подчеркнул параллельное задействование Москвой "3+3" с целью умиротворения Анкары, и демонстрации туркам, что они все еще в игре.

"В конце концов, задействовав в прошлом году всю эту сложную схему на Южном Кавказе, Москва, бесспорно, добилась группирования всех остальных вокруг себя. И если бы РФ стремилась к вовлечению в эти процессы большего числа стран, то 9 ноября прошлого года заявление подписало бы гораздо большее число стран, а не только РФ, Армения и Азербайджан. Таким образом, вне трех еще трех просто нет, что наглядно говорит об интересах, соответственно, реальных действиях России", - подытожил Сафарян.